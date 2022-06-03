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В России создана система CELLS — блокчейн-альтернатива SWIFT

Госкорпорация «Ростех» доложила о разработке системы CELLS на основе блокчейн-технологий. Платформа может служить в качестве альтернативы SWIFT — она позволяет хранить цифровую валюту и производить международные платежи.

Источник изображения: rostec.ru

Источник изображения: rostec.ru

Анонс разработки состоялся на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2022) в Нижнем Новгороде, презентацию провела входящая в «Ростех» компания «РТ-Техприемка». Вот как прокомментировал проект исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко: «Цифровая платёжная система на блокчейн-платформе может использоваться как полноценная замена SWIFT, предоставляя высокую скорость, безопасность и безотзывность транзакций. Система позволит перейти на расчёты в национальных валютах, ликвидирует риск санкций и обеспечит участникам клиринга независимость национальной финансовой политики».

Платформа была разработана в Новосибирском институте программных систем — она станет основой для целой экосистемы приложений и сервисов, предусматривающих операции с национальными валютами, международными переводами, мультивалютными транзакциями и идентификацией пользователя. CELLS поддерживает до 100 тыс. операций в секунду, и этот показатель можно будет повысить. С её помощью можно создавать системы хранения данных, веб-приложения, она подойдёт для «цифрового паспорта», «цифрового ЖКХ» и множества других решений.

После того, как крупнейшие российские компании и импортёры лишились возможности проводить переводы по внешнеторговым сделкам стандартными средствами, ЦБ РФ был вынужден изменить отношение к цифровым валютам и допустить возможность расплачиваться ими за рубежом.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: ростех, блокчейн, swift
ростех, блокчейн, swift
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