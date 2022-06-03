Вдохновлённый Persona и DMC экшен Eternights объединит постапокалипсис с симулятором свиданий

Независимый коллектив Studio Sai в рамках июньского выпуска State of Play представил свою дебютную разработку. Игра называется Eternights и объединяет экшен с симулятором свиданий.

События Eternights развернутся во время апокалипсиса. Кто-то или что-то превратило всех людей в жутких монстров, которые теперь стоят между героями и нормальной жизнью.

В перерывах между исследованием подземелий, сражениями с заражёнными и сбором ресурсов Eternights предлагает завести романтические отношения с одним из пяти «милых, но странных персонажей».

Как и в играх серии Persona, любое занятие в Eternights будет занимать место во внутриигровом календаре. На каждом сюжетном отрезке время ограничено, поэтому всё и сразу сделать не получится.

Если социальная сторона Eternights вдохновлена Persona, то для боевой системы авторы черпали вдохновение из Devil May Cry: игрокам придётся изучать поведение врагов, чтобы противопоставить им оптимальные умения.

Разработчики Eternights обещают многочисленные ловушки, загадки и танцевальные мини-игры в подземельях, а также анимированные заставочные ролики, которые будут меняться в зависимости от того, с кем игрок встречается.

Релиз Eternights ожидается в первом квартале 2023 года на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 4 и PlayStation 5. Поддержка русского языка на странице в сервисе Valve не заявлена.