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Известный инсайдер показал все смартфоны серии iPhone 14 на фото и видео

Сетевой информатор Сонни Диксон (Sonny Dickson), прославившийся ещё публикацией точных данных об iPhone 4 и последующих моделях, обнародовал новые данные, представив на своём сайте видео и фото макетов iPhone 14 за несколько месяцев до предполагаемого релиза этой серии смартфонов.

Источник изображения: SonnyDickson.com

Источник изображения: SonnyDickson.com

Если данные утечки достоверны, а это весьма вероятно, по дизайну iPhone 14 будет довольно незначительно отличаться от iPhone 13. Судя по видео и фото, новая серия будет включать четыре варианта: предположительно iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Ранее уже появлялась информация о том, что iPhone 14 Max станет новой категорией, заимствующей некоторые, но не все элементы Pro Max.

Судя по изображениям, iPhone 14 получит модуль камеры, более приподнятый над тыльной поверхностью, чем в серии iPhone 13. Кроме того, анализ 3D-моделей на основе опубликованных изображений показывает, что камера будет иметь слегка большую площадь, возможно для того, чтобы вместить оптику больших размеров. Качество видео слишком низкое, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о том, что в новой серии исчезнет «чёлка» для камеры и сенсоров в верхней части дисплея, а вместо неё появится два выреза в виде пилюли и круга.

Порт для зарядки на видео напоминает Lightning, но вполне может вмещать и USB Type-C — ожидается, что ЕС намерен принудить технологические компании к использованию универсального Type-C по всей отрасли. Ранее известный журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) уже сообщал, что Apple проводит внутренние испытания iPhone с USB Type-C.

6 июня начнётся конференция для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), на которой должны анонсировать новые варианты программного обеспечения, включая операционную систему iOS 16. Её релиз должен состояться осенью, одновременно с премьерой серии iPhone 14.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: apple, apple iphone, iphone 14, смартфон
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