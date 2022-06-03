Известный инсайдер показал все смартфоны серии iPhone 14 на фото и видео

Сетевой информатор Сонни Диксон (Sonny Dickson), прославившийся ещё публикацией точных данных об iPhone 4 и последующих моделях, обнародовал новые данные, представив на своём сайте видео и фото макетов iPhone 14 за несколько месяцев до предполагаемого релиза этой серии смартфонов.

Если данные утечки достоверны, а это весьма вероятно, по дизайну iPhone 14 будет довольно незначительно отличаться от iPhone 13. Судя по видео и фото, новая серия будет включать четыре варианта: предположительно iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Ранее уже появлялась информация о том, что iPhone 14 Max станет новой категорией, заимствующей некоторые, но не все элементы Pro Max.

Судя по изображениям, iPhone 14 получит модуль камеры, более приподнятый над тыльной поверхностью, чем в серии iPhone 13. Кроме того, анализ 3D-моделей на основе опубликованных изображений показывает, что камера будет иметь слегка большую площадь, возможно для того, чтобы вместить оптику больших размеров. Качество видео слишком низкое, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о том, что в новой серии исчезнет «чёлка» для камеры и сенсоров в верхней части дисплея, а вместо неё появится два выреза в виде пилюли и круга.