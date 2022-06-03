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Утечка рассекретила дату выхода Marvel’s Midnight Suns и неподтверждённых персонажей, которые появятся в игре

Инсайдер Нильс Аренсмайер (Nils Ahrensmeier) у себя в микроблоге раскрыл подробности различных изданий и дату выхода тактической ролевой игры Marvel's Midnight Suns от 2K и Firaxis Games.

Источник изображений: 2K

Источник изображений: 2K

Напомним, Marvel's Midnight Suns была представлена в прошлом августе и заявлена на март 2022-го, однако релиз перенесли на вторую половину года. Новую дату выхода, по слухам, должны объявить в июне.

По данным Аренсмайера, Marvel's Midnight Suns поступит в продажу 6 октября текущего года. Предзаказы якобы откроются скоро и будут включать одно из трёх изданий на выбор.

Обнародованные Аренсмайером изображения заблокировали по требованию Take-Two (владелец 2K)

Обнародованные Аренсмайером изображения заблокировали по требованию Take-Two (владелец 2K)

Как стало известно, вдобавок к стандартному изданию Marvel's Midnight Suns будет доступна в улучшенном (включает пять премиальных обликов) и легендарном (23 облика и сезонный абонемент).

Сезонный абонемент Marvel's Midnight Suns содержит четыре DLC-набора, каждый из которых предложит по одному дополнительному персонажу, новые миссии и типы врагов.

Новые скриншоты Marvel's Midnight Suns
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Благодаря утечке также выяснилось, что в отряде Полночных Солнц наряду с уже подтверждёнными девятью бойцами появятся Человек-паук и Алая Ведьма. Всего в Marvel's Midnight Suns обещали 12 знаменитых супергероев.

Marvel’s Midnight Suns создаётся для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Презентация игры ожидается на церемонии открытия Summer Game Fest 2022, которая пройдёт 9 июня.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: marvel's midnight suns, firaxis games, 2k, тактическая ролевая игра
marvel's midnight suns, firaxis games, 2k, тактическая ролевая игра
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