Утечка рассекретила дату выхода Marvel’s Midnight Suns и неподтверждённых персонажей, которые появятся в игре

Инсайдер Нильс Аренсмайер (Nils Ahrensmeier) у себя в микроблоге раскрыл подробности различных изданий и дату выхода тактической ролевой игры Marvel's Midnight Suns от 2K и Firaxis Games.

Напомним, Marvel's Midnight Suns была представлена в прошлом августе и заявлена на март 2022-го, однако релиз перенесли на вторую половину года. Новую дату выхода, по слухам, должны объявить в июне.

По данным Аренсмайера, Marvel's Midnight Suns поступит в продажу 6 октября текущего года. Предзаказы якобы откроются скоро и будут включать одно из трёх изданий на выбор.

Как стало известно, вдобавок к стандартному изданию Marvel's Midnight Suns будет доступна в улучшенном (включает пять премиальных обликов) и легендарном (23 облика и сезонный абонемент).

Сезонный абонемент Marvel's Midnight Suns содержит четыре DLC-набора, каждый из которых предложит по одному дополнительному персонажу, новые миссии и типы врагов.

Новые скриншоты Marvel's Midnight Suns

Благодаря утечке также выяснилось, что в отряде Полночных Солнц наряду с уже подтверждёнными девятью бойцами появятся Человек-паук и Алая Ведьма. Всего в Marvel's Midnight Suns обещали 12 знаменитых супергероев.

Marvel’s Midnight Suns создаётся для PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Презентация игры ожидается на церемонии открытия Summer Game Fest 2022, которая пройдёт 9 июня.