3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос NASA расширит контракт со SpaceX, добави...
Новости Hardware

NASA расширит контракт со SpaceX, добавив ещё 5 пилотируемых полётов

Американское космическое агентство NASA сообщило о намерении в одностороннем порядке изменить свой контракт со SpaceX, добавив в него ещё 5 пилотируемых полётов. Компания Илона Маска (Elon Musk) сегодня осталась единственным американским оператором, осуществляющим отправку астронавтов на орбиту и с неё.

Источник изображений: spacex.com

Источник изображений: spacex.com

В феврале NASA и SpaceX уже заключили контракт на $3,5 млрд, предусматривающий три дополнительных миссии на корабле Dragon и ракете Falcon 9: Crew-7, Crew-8 и Crew-9. Тогда агентство говорило, что действие договора может расшириться. Февральский контракт касался относительно отдалённой перспективы: сейчас на МКС находится команда Crew-4, миссия Crew-5 намечена на сентябрь, а Crew-6 — лишь на весну будущего года. Если новые пять полётов пойдут последовательно, то это будут миссии вплоть до Crew-14.

Учитывая, что SpaceX остаётся единственным оператором пилотируемых миссий NASA, обновление контракта свидетельствует, о сомнениях агентства насчёт готовности капсулы Boeing Starliner к полётам в обозримом будущем. Аппарат относительно успешно завершил свою тестовую миссию 26 мая, однако ряд систем сработал недостаточно надёжно, поэтому к проекту ещё обязательно возникнут вопросы.

План работ на МКС утверждён до 2024 года, и NASA предлагает продлить их до 2030 года, однако основные партнёры по программе должны будут одобрить эту инициативу. Не факт, что одобрение дадут все участники: Россия, например, уже в 2025 году планирует вывести на орбиту первый модуль национальной станции.

В существующих условиях МКС требует отправки пилотируемых миссий около 4 раз в год — этим покрываются нужды технического обслуживания объекта и запланированных научных работ. И здесь российское участие пока остаётся значительным — только 30 марта американский астронавт Марк Ванде Хай (Mark Vande Hei) вернулся на Землю на «Союзе».

SpaceX же работает не только с госзаказом — компания уже отправляла на орбиту частные пилотируемые миссии на рекете Dragon, в том числе Inspiration4 в сентябре 2021 и Ax-1 в апреле 2022 года. У компании есть также контракт ещё на три частные миссии Polaris с участником Inspiration4 Джаредом Айзекманом (Jared Isaacman), причём последняя из них планируется на системе Starship, которая ещё не введена в эксплуатацию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX снова не получила в намеченный срок разрешение на полёты Starship — теперь его обещают выдать до 13 июня
При подготовке к новому полёту выявлен дефект теплозащитного экрана корабля SpaceX Crew Dragon — его полностью заменят
Армения вывела на орбиту Земли свой первый спутник — доставкой занималась SpaceX
Запуск новой лёгкой европейской ракеты Vega-C запланировали на июль
Mitsubishi предложила печатать спутниковые антенны прямо в космосе — отправка спутников на орбиту подешевеет
Новые российские спутники связи «Экспресс» приступили к работе
Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, spacex, dragon, falcon 9
nasa, spacex, dragon, falcon 9
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Экономим правильно: обзор 8 самых дешевых материнских плат Intel B660 76
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 35
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 32
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 21

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Известный инсайдер показал все смартфоны серии iPhone 14 на фото и видео
Видеокарты GeForce RTX 30-й серии стали стремительно набирать популярность в Steam
Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
Малые ядерные реакторы создадут в 35 раз больше отходов, чем обычные, выяснили учёные
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей
Настольные механики, Unity, «альфа» и романы: Owlcat поделилась подробностями Warhammer 40,000: Rogue Trader 21 мин.
Анонсирован Inkbound — кооперативный роглайк c двумя разными героями 29 мин.
Утечка рассекретила дату выхода Marvel’s Midnight Suns и неподтверждённых персонажей, которые появятся в игре 36 мин.
Вдохновлённый Persona и DMC экшен Eternights объединит постапокалипсис с симулятором свиданий 40 мин.
В России создана система CELLS — блокчейн-альтернатива SWIFT 2 ч.
Mozilla представила собственную систему машинного перевода, которую можно использовать офлайн 2 ч.
Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath получит первое дополнение уже 16 июня 3 ч.
Видео: геймплей медитативного приключения Season: a Letter to the Future про езду на велосипеде 3 ч.
Авторы скейтерских платформеров OlliOlli выпустят роликовый шутер Rollerdrome 3 ч.
Sony показала геймплей и раскрыла новые подробности VR-приключения Horizon Call of the Mountain 3 ч.
На острове Русский в Приморском крае за 12,4 млрд рублей построят синхротрон 14 мин.
NASA расширит контракт со SpaceX, добавив ещё 5 пилотируемых полётов 39 мин.
Cruise получила право перевозить пассажиров на роботакси в Сан-Франциско за деньги 41 мин.
Некоторые системы для расшифровки ДНК оказались уязвимы для хакеров, что грозит подделкой или кражей генетической информации 57 мин.
Российского производителя электроники «Элвис» покинул основатель и главный акционер 2 ч.
В России стартуют продажи ноутбуков Infinix INBOOK X2 на базе 10-нм  процессоров Intel Core 2 ч.
В NASA провели огневые испытания прототипов ракетных двигателей для окололунной станции Gateway 2 ч.
Индия станет для MediaTek новой точкой роста в условиях спада на китайском рынке 3 ч.
BMW анонсировала электрическую версию компактного кроссовера X1 3 ч.
Российские ретейлеры отметили сокращение ассортимента электроники и техники в рознице 4 ч.