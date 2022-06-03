NASA расширит контракт со SpaceX, добавив ещё 5 пилотируемых полётов

Американское космическое агентство NASA сообщило о намерении в одностороннем порядке изменить свой контракт со SpaceX, добавив в него ещё 5 пилотируемых полётов. Компания Илона Маска (Elon Musk) сегодня осталась единственным американским оператором, осуществляющим отправку астронавтов на орбиту и с неё.

В феврале NASA и SpaceX уже заключили контракт на $3,5 млрд, предусматривающий три дополнительных миссии на корабле Dragon и ракете Falcon 9: Crew-7, Crew-8 и Crew-9. Тогда агентство говорило, что действие договора может расшириться. Февральский контракт касался относительно отдалённой перспективы: сейчас на МКС находится команда Crew-4, миссия Crew-5 намечена на сентябрь, а Crew-6 — лишь на весну будущего года. Если новые пять полётов пойдут последовательно, то это будут миссии вплоть до Crew-14.

Учитывая, что SpaceX остаётся единственным оператором пилотируемых миссий NASA, обновление контракта свидетельствует, о сомнениях агентства насчёт готовности капсулы Boeing Starliner к полётам в обозримом будущем. Аппарат относительно успешно завершил свою тестовую миссию 26 мая, однако ряд систем сработал недостаточно надёжно, поэтому к проекту ещё обязательно возникнут вопросы.

План работ на МКС утверждён до 2024 года, и NASA предлагает продлить их до 2030 года, однако основные партнёры по программе должны будут одобрить эту инициативу. Не факт, что одобрение дадут все участники: Россия, например, уже в 2025 году планирует вывести на орбиту первый модуль национальной станции.

В существующих условиях МКС требует отправки пилотируемых миссий около 4 раз в год — этим покрываются нужды технического обслуживания объекта и запланированных научных работ. И здесь российское участие пока остаётся значительным — только 30 марта американский астронавт Марк Ванде Хай (Mark Vande Hei) вернулся на Землю на «Союзе».

SpaceX же работает не только с госзаказом — компания уже отправляла на орбиту частные пилотируемые миссии на рекете Dragon, в том числе Inspiration4 в сентябре 2021 и Ax-1 в апреле 2022 года. У компании есть также контракт ещё на три частные миссии Polaris с участником Inspiration4 Джаредом Айзекманом (Jared Isaacman), причём последняя из них планируется на системе Starship, которая ещё не введена в эксплуатацию.