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Sony занялась разработкой космических лазеров — они обеспечат сверхбыструю передачу данных

Компания Sony объявила о создании новой дочерней компании для внедрения передовых технологий в быстрорастущем космическом секторе. Зарегистрированная вчера Sony Space Communications Corp будет разрабатывать и поставлять устройства, позволяющие спутникам на орбите обмениваться данными с помощью лазеров.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Технология лазерной связи позволит избежать недостатков, характерных для страдающих от дефицита свободных частот систем радиокоммуникаций. Модули Sony будут обеспечивать передачу данных между спутниками и связь спутников с наземными станциями. О времени начала коммерческой эксплуатации технологий и стоимости проекта будет объявлено позже.

Известно, что сейчас на орбите Земли находится примерно 12 тыс. спутников и их количество в ближайшие годы будет стремительно увеличиваться по мере того, как разработки аэрокосмических компаний будут снижать стоимость вывода объектов в космос. Известно, что компании вроде SpaceX уже развёртывают обширные спутниковые группировки для обеспечения доступа в интернет из любой точки мира.

По данным Sony ежегодно увеличивается и объём данных, циркулирующих на орбите. При этом диапазоны доступных радиочастот ограничены. SpaceX уже выпускает собственные модули для лазерной спутниковой связи, впервые соответствующие технологии начали использовать в спутниках Starlink в конце прошлого года, оригинальные разработки имеются и в Китае.

Sony не является полным новичком в отрасли. Впервые компания провела успешные тесты лазерной связи в космосе в 2020 году, передав изображения высокого разрешения по лучу на наземную станцию связи в Японии с борта МКС.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, сети и коммуникации, на острие науки, разработка и производство электроники,
Теги: sony, лазер, спутниковая связь, космос, япония
sony, лазер, спутниковая связь, космос, япония
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