ASUS выпустит твердотельный NVMe-накопитель ROG Strix SQ7 со скоростью чтения до 7000 Мбайт/с

В прошлом месяце компания ASUS намекнула, что собирается выпустить свой первый твердотельный NVMe-накопитель формата M.2, который получит название ROG Strix SQ7. Теперь тайваньский производитель наконец поделился техническими характеристиками своего дебютного SSD.

Накопитель будет основан на контроллере Phison E18 с поддержкой PCIe 4.0 х4. Компания уточнила, что будет использовать в составе ROG Strix SQ7 чипы флеш-памяти 3D TLC NAND. Как пишет портал TechPowerUp, по опубликованным изображениям устройства можно определить, что SSD использует 176-слойную память 3D TLC NAND от компании Micron. Новинка также получит буфер из памяти DDR4.

ASUS ROG Strix SQ7 обеспечит скорость последовательного чтения до 7000 Мбайт/с, а последовательной записи — до 6000 Мбайт/с. Иными словами, это будет флагманская модель SSD. К сожалению, компания не уточнила производительность новинки в операциях случайного чтения и записи.

Для ROG Strix SQ7 заявляется поддержка функций шифрования TCG Opal и AES-256 для обеспечения безопасности. В комплект поставки новинки также будет включено программное обеспечение Backup Now EZ 5, представляющее собой комплексное решение для резервного копирования данных. Производитель также упомянул про совместимость ROG Strix SQ7 с игровыми консолями PlayStation 5.

Информацию о стоимости и дате поступления накопителя ROG Strix SQ7 компания не сообщила. На данный момент известно, что в продаже появится только одна модель ROG Strix SQ7 объёмом 1 Тбайт.