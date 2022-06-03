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Минцифры введёт в оборот электронные водительские удостоверения до конца 2022 года

Минцифры и Министерство внутренних дел России согласовали план запуска новой опции для приложения «Госуслуги.Авто». Предполагается, что до конца года водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные удостоверения на право управления транспортными средствами.

Источник изображения: Manu Camargo/unsplash.com

Источник изображения: Manu Camargo/unsplash.com

С сентября прошлого года инспекторам уже можно предъявлять в приложении электронную копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), которое отображается в «Госуслугах.Авто» в виде QR-кода. При этом, как сообщает «Коммерсант», в ГИБДД уточняют, что QR-код оригинальное свидетельство не заменяет, и его следует всегда иметь при себе в соответствии с действующими ПДД.

«Схожая функциональность будет лежать и в основе предъявления электронного водительского удостоверения. Информация о нем будет загружаться из витрины данных ГИБДД в мобильное приложение и предъявляться в виде QR-кода», — сообщает пресс-служба Минцифры. При этом пользоваться приложением для демонстрации электронного водительского удостоверения можно будет даже без доступа к интернету.

По данным «Коммерсанта», ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила перевод водительских медицинских справок в электронный вид. Они будут передаваться в единую базу данных, доступ к которой будет иметься и у ГИБДД.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: минцифры россии, мвд россии, госуслуги, автомобили, транспорт
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