Минцифры введёт в оборот электронные водительские удостоверения до конца 2022 года

Минцифры и Министерство внутренних дел России согласовали план запуска новой опции для приложения «Госуслуги.Авто». Предполагается, что до конца года водители смогут предъявлять инспекторам ГИБДД электронные удостоверения на право управления транспортными средствами.

С сентября прошлого года инспекторам уже можно предъявлять в приложении электронную копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), которое отображается в «Госуслугах.Авто» в виде QR-кода. При этом, как сообщает «Коммерсант», в ГИБДД уточняют, что QR-код оригинальное свидетельство не заменяет, и его следует всегда иметь при себе в соответствии с действующими ПДД.

«Схожая функциональность будет лежать и в основе предъявления электронного водительского удостоверения. Информация о нем будет загружаться из витрины данных ГИБДД в мобильное приложение и предъявляться в виде QR-кода», — сообщает пресс-служба Минцифры. При этом пользоваться приложением для демонстрации электронного водительского удостоверения можно будет даже без доступа к интернету.

По данным «Коммерсанта», ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила перевод водительских медицинских справок в электронный вид. Они будут передаваться в единую базу данных, доступ к которой будет иметься и у ГИБДД.