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Анонсирован игровой ноутбук Clevo X270 с процессором Intel Alder Lake-H и видеокартой Arc A770M

Компания Clevo анонсировала игровой ноутбук Clevo X270. Новинка предложит процессоры Intel Core 12-го поколения из серии Alder Lake-H, а также будет оснащаться мощным дискретным графическим ускорителем Intel Arc A770M, которая была анонсирована, но ещё не вышла на рынок.

Источник изображения: Clevo

Источник изображения: Clevo

Пожалуй, самой интересной особенностью Clevo X270 станет флагманский мобильный графический ускоритель Intel Arc A770M. Последний основан на графическом чипе Intel ACM-G10 c 32 ядрами Xe и 32 блоками ускорения трассировки лучей. Карта имеет 16 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 256-битного интерфейса. Графический процессор ускорителя работает на частоте 1,65 ГГц. Показатель TDP видеокарты варьируется от 120 до 150 Вт в зависимости от конфигурации той или иной модели ноутбука.

Clevo является крупным OEM-производителем ноутбуков. Она выпускает лэптопы для таких компаний и брендов, как Alienware, Eurocom, Gigabyte, Maingear, MSI, Sager, Schenker, XMG и Xotic PC. Время от времени Clevo выпускает ноутбуки и под собственным брендом. Полные технические характеристики лэптопа Clevo X270 производитель не сообщил, но всё же поделился некоторыми деталями о новинке.

Ноутбук предложит 17,3-дюймовый дисплей на панели с подсветкой Mini LED от компании AU Optronics. В составе системы охлаждения лэптопа будут использоваться семь теплопроводящих трубок и термоинтерфейс типа «жидкий металл». Компания также сообщила, что в качестве внешних интерфейсов новинка получит разъём LAN, два Thunderbolt 4 (USB Type-C), по одному mini-DisplayPort, HDMI, два USB 3.2 Gen 2 и один комбинированный 3,5-мм аудиовыход.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: clevo, intel arc alchemist, alder lake, игровой ноутбук
clevo, intel arc alchemist, alder lake, игровой ноутбук
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