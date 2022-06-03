Анонсирован игровой ноутбук Clevo X270 с процессором Intel Alder Lake-H и видеокартой Arc A770M

Компания Clevo анонсировала игровой ноутбук Clevo X270. Новинка предложит процессоры Intel Core 12-го поколения из серии Alder Lake-H, а также будет оснащаться мощным дискретным графическим ускорителем Intel Arc A770M, которая была анонсирована, но ещё не вышла на рынок.

Пожалуй, самой интересной особенностью Clevo X270 станет флагманский мобильный графический ускоритель Intel Arc A770M. Последний основан на графическом чипе Intel ACM-G10 c 32 ядрами Xe и 32 блоками ускорения трассировки лучей. Карта имеет 16 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой 256-битного интерфейса. Графический процессор ускорителя работает на частоте 1,65 ГГц. Показатель TDP видеокарты варьируется от 120 до 150 Вт в зависимости от конфигурации той или иной модели ноутбука.

Clevo является крупным OEM-производителем ноутбуков. Она выпускает лэптопы для таких компаний и брендов, как Alienware, Eurocom, Gigabyte, Maingear, MSI, Sager, Schenker, XMG и Xotic PC. Время от времени Clevo выпускает ноутбуки и под собственным брендом. Полные технические характеристики лэптопа Clevo X270 производитель не сообщил, но всё же поделился некоторыми деталями о новинке.

Ноутбук предложит 17,3-дюймовый дисплей на панели с подсветкой Mini LED от компании AU Optronics. В составе системы охлаждения лэптопа будут использоваться семь теплопроводящих трубок и термоинтерфейс типа «жидкий металл». Компания также сообщила, что в качестве внешних интерфейсов новинка получит разъём LAN, два Thunderbolt 4 (USB Type-C), по одному mini-DisplayPort, HDMI, два USB 3.2 Gen 2 и один комбинированный 3,5-мм аудиовыход.