В Hitman 3 временно появится карта из первой части, а также три новых «Неуловимых цели»

Студия IO Interactive рассказала о новом контенте, который появится в убийственном экшене Hitman 3 в течение июня. Игроков ждёт возвращение Марракеша из первой части перезапуска и многое другое.

Марракеш будет доступен владельцам Hitman 3 бесплатно с 2 по 12 июня. Ранее карта появлялась в Hitman 2016 года. Также в Марракеше будет одна из трёх «Неуловимых целей» — оружейник Вито Дурик. Устранить его с новыми условиями Агенты 47 смогут с 10 июня по 20 июня.

Другой целью станет серийный убийца в Уиттлтон-Крик на карте из Hitman 2. Бизнесмен также известен под псевдонимом Цензор. Он посетит Уиттлтон-Крик с целью изучить вопрос покупки дома. Убить его можно будет с 3 по 13 июня. Третья и последняя «Неуловимая цель» — это повтор предыдущей «Неуловимой цели» Терренс Честерфилд. Событие пройдёт с 1 по 11 июля на карте Берлина (из Hitman 3).

«Неуловимые цели» отличаются от основных целей карты добавлением врагов или изменением их расположения для повышения сложности.

Кроме того, 16 июня игроки смогут получить уникальную снайперскую винтовку White Ruby Rude 300 в аркадном режиме «Неуловимых целей». IO Interactive описывает её как снайперскую винтовку, украшенную изображением в городских мотивах. Оружие имеет глушитель и высокоточный прицел.

Наконец, 23 и 30 июня будут доступны два избранных контракта: «Тепловой удар» (Heat Stroke) и «Горячий выстрел» (Hot Shot).

Hitman 3 вышла на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.