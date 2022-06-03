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В Hitman 3 временно появится карта из первой части, а также три новых «Неуловимых цели»

Студия IO Interactive рассказала о новом контенте, который появится в убийственном экшене Hitman 3 в течение июня. Игроков ждёт возвращение Марракеша из первой части перезапуска и многое другое.

Марракеш будет доступен владельцам Hitman 3 бесплатно с 2 по 12 июня. Ранее карта появлялась в Hitman 2016 года. Также в Марракеше будет одна из трёх «Неуловимых целей» — оружейник Вито Дурик. Устранить его с новыми условиями Агенты 47 смогут с 10 июня по 20 июня.

Другой целью станет серийный убийца в Уиттлтон-Крик на карте из Hitman 2. Бизнесмен также известен под псевдонимом Цензор. Он посетит Уиттлтон-Крик с целью изучить вопрос покупки дома. Убить его можно будет с 3 по 13 июня. Третья и последняя «Неуловимая цель» — это повтор предыдущей «Неуловимой цели» Терренс Честерфилд. Событие пройдёт с 1 по 11 июля на карте Берлина (из Hitman 3).

«Неуловимые цели» отличаются от основных целей карты добавлением врагов или изменением их расположения для повышения сложности.

Источник изображений: IO Interactive

Источник изображений: IO Interactive

Кроме того, 16 июня игроки смогут получить уникальную снайперскую винтовку White Ruby Rude 300 в аркадном режиме «Неуловимых целей». IO Interactive описывает её как снайперскую винтовку, украшенную изображением в городских мотивах. Оружие имеет глушитель и высокоточный прицел.

Наконец, 23 и 30 июня будут доступны два избранных контракта: «Тепловой удар» (Heat Stroke) и «Горячий выстрел» (Hot Shot).

Hitman 3 вышла на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: hitman 3, io interactive, экшен, шутер
hitman 3, io interactive, экшен, шутер
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