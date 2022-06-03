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Сооснователя и главу «Яндекса» Аркадия Воложа внесли в санкционный список ЕС — акции компании рухнули на 14 %

С введением шестого пакета санкций ЕС в отношении России в списке оказался сооснователь и глава «Яндекса» Аркадий Волож. Это подтверждает документ (PDF, стр. 29), опубликованный Официальным журналом Европейского союза.

Источник изображения: wikipedia.org

Источник изображения: wikipedia.org

Бизнесмену «вменяется в вину» тот факт, что акционерами «Яндекса» являются государственные банки — «Сбербанк» и ВТБ. Кроме того, в 2019 году компания согласилась на реструктуризацию, в результате которой был создан «Фонд общественных интересов» — он получил «золотую акцию», а российские власти обрели возможность накладывать вето на различные решения компании, если они противоречат национальным интересам страны.

Евросоюзу также не понравилось, что «Яндекс» является крупным налогоплательщиком, а значит, источником средств для российского государства. В этой связи господин Волож как основатель и глава компании «оказывает материальную или финансовую поддержку правительству Российской Федерации».

На фоне новостей о введении персональных санкций в отношении главы «Яндекса» инвесторы начали активно избавляться от акций российского интернет-гиганта: по состоянию на 15:47 мск они подешевели на 5,8 % до 1 500 руб., а к 16:40 падение составило 14,17 % до 1 366,40 руб.

Как сообщил «Коммерсантъ» в своём Telegram-канале, после введения санкций господин Волож принял решение покинуть все свои посты в «Яндексе» — до настоящего момента он занимал должность гендиректора зарегистрированной в Нидерландах материнской компании Yandex N.V. и входил в её совет директоров.

В середине марта на аналогичную меру был вынужден пойти глава российского «Яндекса» Тигран Худавердян — на этой должности он проработал всего один день и оставил её после попадания в санкционные списки ЕС.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: яндекс, санкции, ес
яндекс, санкции, ес
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