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Переработанный режим и эксклюзивная карта: в Free Fire грядёт крупное обновление

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Компания Garena объявила о том, что с 3 по 12 июня в мобильной королевской битве Free Fire пройдёт масштабное мероприятие, чтобы подготовить игроков к появлению переработанного режима «Сапёрный отряд».

Источник изображений: Garena

Источник изображений: Garena

С 3 июня пользователей ждёт обновлённый интерфейс при запуске Free Fire, а в игре на ежедневной основе станут доступны разогревающие миссии. Группам нужно будет продержаться больше 10, 15 и 30 минут в матче, чтобы получить жетоны, которые они смогут обменять на эксклюзивные награды.

«Сапёрный отряд: 5 на 5» появится в Free Fire 10 июня. Игрокам предстоит участвовать в боях с непривычными условиями. Как сообщила Garena, увеличенное число бойцов в команде позволит применить совершенно новые тактики для победы и освежит стратегическую составляющую шутера. Кроме того, в режиме появится система запросов на покупку предметов, рандомизация ассортимента в магазине и другие улучшения.

Примечательно, что вместе с выпуском «Сапёрного отряда: 5 на 5» разработчики улучшат оптимизацию, а также добавят новую карту «Эль Пательо», которая будет доступна только в новом режиме.

Наконец, с 10 по 16 июня пользователи Free Fire смогут сыграть во временные рейтинговые матчи «Сапёрного отряда» и получить дополнительные награды. А те, кто запустит шутер 11 июня, заработают эксклюзивную биту «Узорная Скалка».

Free Fire (и её продвинутая версия Free Fire MAX) доступна условно-бесплатно на iOS и Android.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: free fire, garena, шутер, королевская битва
free fire, garena, шутер, королевская битва
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