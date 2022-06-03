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Разработчики Frostpunk и This War of Mine опубликовали загадочный тизер своей новой игры

Разработчики из 11 bit studios, выпустившие ранее Frostpunk и This War of Mine, готовятся к скорому анонсу своей новой игры. На официальном YouTube-канале студии появился загадочный тизер, который получил название We are not the same («Мы не одинаковые»).

Источник изображения: 11 bit studios

Источник изображения: 11 bit studios

Короткий ролик демонстрирует сцену пробуждения человека. В описании к видео есть цитата французского хирурга Алексиса Карреля (Alexis Carrel): «Человек не может переделать себя без страданий, ибо он и мрамор, и скульптор».

Премьера новой игры от 11 bit studios должна состояться 12 июня в рамках мероприятия PC Gaming Show, поэтому ПК в список её целевых платформ точно можно записать.

Напомним, в августе прошлого года студия официально анонсировала стратегию Frostpunk 2, которая тоже должна выйти на ПК (Steam, EGS, GOG).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК,
Теги: 11 bit studios, тизер
11 bit studios, тизер
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