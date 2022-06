Разработчики Frostpunk и This War of Mine опубликовали загадочный тизер своей новой игры

Разработчики из 11 bit studios, выпустившие ранее Frostpunk и This War of Mine, готовятся к скорому анонсу своей новой игры. На официальном YouTube-канале студии появился загадочный тизер, который получил название We are not the same («Мы не одинаковые»).

Короткий ролик демонстрирует сцену пробуждения человека. В описании к видео есть цитата французского хирурга Алексиса Карреля (Alexis Carrel): «Человек не может переделать себя без страданий, ибо он и мрамор, и скульптор».

Премьера новой игры от 11 bit studios должна состояться 12 июня в рамках мероприятия PC Gaming Show, поэтому ПК в список её целевых платформ точно можно записать.

Напомним, в августе прошлого года студия официально анонсировала стратегию Frostpunk 2, которая тоже должна выйти на ПК (Steam, EGS, GOG).