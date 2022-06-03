Phanteks представила водоблоки СЖО для видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Aorus Extreme и Gaming

Компания Phanteks представила водоблоки системы жидкостного охлаждения Glacier G3090Ti Gigabyte, разработанные специально для графических ускорителей GeForce RTX 3090 Ti в исполнении Aorus Extreme (Waterforce) и Gaming (OC).

Для всей серии водоблоков СЖО Phanteks Glacier характерно использование высококачественных компонентов. Комплект Glacier G3090Ti Gigabyte не стал исключением. Водоблоки имеют основание из никелированной меди, прозрачный акриловый верх, хромированные и матовые чёрные алюминиевые накладки, а также уплотнительные кольца промышленного качества VITON.

Водоблоки оснащены RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с остальными компонентами компьютера.

Размеры водоблоков Phanteks Glacier G3090Ti Gigabyte составляют 229,924 × 150,4 × 18,9 мм, вес равен 814,4 г.

Компания оценила модель водоблока Glacier G3090Ti Gigabyte с хромированными накладками в $230. А версию с чёрными матовыми накладками — в $250. Оба водоблока появятся в продаже к концу текущего месяца.