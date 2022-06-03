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Крупный патч добавил в Horizon Forbidden West режим «Новая игра +» и ультравысокий уровень сложности

Издательство Sony Interactive Entertainment и студия-разработчик Guerrilla Games в рамках июньского выпуска State of Play сообщили о выходе крупного патча для своего экшена с открытым миром Horizon Forbidden West.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Основным нововведением версии 1.14 оказалась «Новая игра +», которая позволяет начать следующее прохождение с высокоуровневой экипировкой из предыдущего. Появились и связанные с режимом трофеи.

Патч также принёс ультравысокий уровень сложности, опцию перераспределения очков навыков, трансмогрификацию, нового торговца, улучшения сглаживания в режиме производительности на PS5 и рендеринга на PS4 Pro.

Кроме того, Guerrilla Games обмолвилась, что работает над патчем, который принесёт в Horizon Forbidden West поддержку переменной частоты обновления (VRR) и режим с 40 кадрами/с.

Horizon Forbidden West дебютировала 18 февраля на PS4 и PS5. Игра заслужила высокие оценки представителей профильной прессы (от 83 до 88 % на Metacritic), но информации о продажах пока нет.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Приключение, Премьера, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: horizon forbidden west, guerrilla games, sony interactive entertainment, ролевой экшен, приключение
horizon forbidden west, guerrilla games, sony interactive entertainment, ролевой экшен, приключение
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