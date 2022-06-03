На открытии Summer Game Fest 2022 покажут геймплейное демо хоррора The Callisto Protocol

Для тех, кому геймплея научно-фантастического хоррора The Callisto Protocol в геймплейном трейлере со State of Play показалось мало, издательство Krafton и студия Striking Distance готовят ещё одну демонстрацию.

Как стало известно из публикации организатора и куратора Summer Game Fest 2022 Джеффа Кейли (Geoff Keighley) в личном микроблоге, The Callisto Protocol будет в числе игр, показанных на церемонии открытия фестиваля.

Организаторы обещают представить первое полноценное геймплейное демо The Callisto Protocol. Как правило, ролики подобного характера длятся от пяти до пятнадцати минут.

Напомним, по сюжету геймерам в роли пилота грузового корабля Джейкоба Ли предстоит выбраться из тюрьмы «Чёрный металл» на Каллисто и разузнать её тайны. Со вселенной PUBG новая игра уже не связана.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Церемония открытия Summer Game Fest 2022 пройдёт 9 июня. На шоу, помимо прочего, будет анонс игры от Frost Giant Studios и Gotham Knights.