3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Intel впервые вживую показала настольную...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel впервые вживую показала настольную видеокарту Arc Alchemist

На киберспортивное мероприятие Intel Extreme Masters (IEM) 2022 в Далласе (США) компания Intel привезла настольный дискретный графический ускоритель серии Arc Alchemist. Новинку сфотографировал один из пользователей Twitter.

Источник изображений: Twitter / @theBryceIsRT

Источник изображений: Twitter / @theBryceIsRT

Intel не указывает, какая именно это модель видеокарты. Однако она очень похожа на ту, что демонстрировалась в рекламном ролике компании в марте. Тогда же Intel отмечала, что ускоритель относится к некой ограниченной серии (Limited Edition) и выйдет летом. Теперь производитель демонстрирует ожидаемую новинку вживую.

На фотографиях видно, что видеокарта оснащена двумя вентиляторами охлаждения. Портал VideoCardz предполагает, что на фото находится модель на базе процессора Intel ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Следовательно, это может быть либо Arc A770, либо флагманская Arc A780. Весьма вероятно, что карта также оснащена 16 Гбайт памяти GDDR6. Помимо этого, у неё можно отметить наличие 8-контактного и 6-контактного разъёмов для дополнительного питания.

Более ранние слухи утверждали, что флагманская настольная модель Intel Arc Alchemist сможет составить конкуренцию таким решениям, как Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3070.

К сожалению, компания пока не уточняет, когда именно собирается выпустить настольную графику Arc. Сейчас производитель сосредоточен на выпуске мобильных версий ускорителей данной серии.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Образец 24-ядерного Intel Raptor Lake отметился в тесте в компании видеокарты Arc A770
На сайте Intel ненадолго мелькнуло упоминание десктопных видеокарт Arc A3
Intel выпустила графический драйвер Arc Graphics Driver 30.0.101.1732 с поддержкой новых игр и исправлениями ошибок прошлой версии
Настольные видеокарты Intel Arc A5 и A7 будут временным эксклюзивом для Китая
В текущем квартале NVIDIA столкнётся с падением игровой выручки на 20 %, но потом ситуация улучшится
Biostar готовит неэталонные видеокарты Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: intel arc alchemist, видеокарта
intel arc alchemist, видеокарта
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 39
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 36
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 24
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 19

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Американский стартап Ursa Major представил ракетный двигатель на замену российским РД-180 и РД-181
Биткоин снова стал десятым по ценности активом в мире
Toyota разработала прототип лёгкого и безопасного водородного картриджа для транспорта будущего и не только
Итальянский автопром намерен найти альтернативу поголовному переходу на выпуск электромобилей
На Гавайях запустили предприятие по удалению углекислого газа из океана — так дешевле и практичнее, чем из воздуха
На открытии Summer Game Fest 2022 покажут геймплейное демо хоррора The Callisto Protocol 17 мин.
Видео: шесть минут сражений с врагами в новом геймплейном ролике Sonic Frontiers 54 мин.
Интерактивные приключения Steve Jackson's Sorcery! от авторов Heaven’s Vault выйдут на консолях одним комплектом 2 ч.
Разработчики DNF Duel представили первого за два с половиной месяца нового персонажа 2 ч.
Крупный патч добавил в Horizon Forbidden West режим «Новая игра +» и ультравысокий уровень сложности 3 ч.
Разработчики Frostpunk и This War of Mine опубликовали загадочный тизер своей новой игры 4 ч.
Сделка по покупке Twitter Илоном Маском прошла антимонопольную проверку 4 ч.
TikTok выпустит комедийный сериал по подписке за $5 4 ч.
Сооснователя и главу «Яндекса» Аркадия Воложа внесли в санкционный список ЕС — акции компании рухнули на 14 % 4 ч.
Переработанный режим и эксклюзивная карта: в Free Fire грядёт крупное обновление 5 ч.
Samsung построит производственную линию для выпуска OLED-дисплеев для iPad 41 мин.
Корабль «Прогресс МС-20» доставил на МКС более 2,5 тонн груза 48 мин.
Мировые продажи PlayStation 5 превзошли 20 млн штук 3 ч.
Смарт-часы Amazfit Bip 3 с 1,69-дюймовым экраном и поддержкой измерения уровня кислорода в крови оценены в $60 3 ч.
Sega представила Mega Drive Mini 2: более 50 игр Mega CD и Mega Drive, поддержка 720p и релиз в октябре 3 ч.
Phanteks представила водоблоки СЖО для видеокарт Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Aorus Extreme и Gaming 4 ч.
США вынудили Великобританию начать расследование продажи местного полупроводникового завода китайцам 6 ч.
«Сбер» начал испытания беспилотных автомобилей на улицах Санкт-Петербурга 7 ч.
Анонсирован игровой ноутбук Clevo X270 с процессором Intel Alder Lake-H и видеокартой Arc A770M 8 ч.
Солнечный зонд «Паркер» завершает 12-е сближение с Солнцем 9 ч.