Intel впервые вживую показала настольную видеокарту Arc Alchemist

На киберспортивное мероприятие Intel Extreme Masters (IEM) 2022 в Далласе (США) компания Intel привезла настольный дискретный графический ускоритель серии Arc Alchemist. Новинку сфотографировал один из пользователей Twitter.

Intel не указывает, какая именно это модель видеокарты. Однако она очень похожа на ту, что демонстрировалась в рекламном ролике компании в марте. Тогда же Intel отмечала, что ускоритель относится к некой ограниченной серии (Limited Edition) и выйдет летом. Теперь производитель демонстрирует ожидаемую новинку вживую.

На фотографиях видно, что видеокарта оснащена двумя вентиляторами охлаждения. Портал VideoCardz предполагает, что на фото находится модель на базе процессора Intel ACM-G10 с 32 ядрами Xe. Следовательно, это может быть либо Arc A770, либо флагманская Arc A780. Весьма вероятно, что карта также оснащена 16 Гбайт памяти GDDR6. Помимо этого, у неё можно отметить наличие 8-контактного и 6-контактного разъёмов для дополнительного питания.

Более ранние слухи утверждали, что флагманская настольная модель Intel Arc Alchemist сможет составить конкуренцию таким решениям, как Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3070.

К сожалению, компания пока не уточняет, когда именно собирается выпустить настольную графику Arc. Сейчас производитель сосредоточен на выпуске мобильных версий ускорителей данной серии.