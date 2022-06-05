Чего ждать от WWDC 2022: iOS 16, MacBook Air на базе процессора Apple M2 и многое другое

Выставка Worldwide Developers Conference 2022 стартует 6 июня. Уже в понедельник Apple расскажет широкой публике о iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 и tvOS 16. Кроме того, в рамках этого мероприятия разработчики могут представить аппаратные новинки или анонсировать продукт, который появится на рынке в будущем. В преддверии WWDC 2022 мы расскажем, чего стоит ждать от выставки в этом году.

iOS 16 с поддержкой постоянно активного дисплея

Одной из наиболее ожидаемых новинок является iOS 16 — новая версия мобильной операционной системы. В рамках предстоящей презентации Apple расскажет больше об iOS 16, которая должна вдохнуть жизнь в новое поколение iPhone.

По слухам, в iOS 16 появятся переработанные центр уведомлений и экран блокировки. Ожидается появление расширенных возможностей в режиме фокусировки, который был представлен в прошлом году. Согласно имеющимся данным, новая версия ОС получит поддержку постоянно активного дисплея (always-on-display) для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, презентация которых должна состояться осенью. В iOS 16 могут появиться обои с виджетами, дополнительные функции в приложениях «Здоровье» и «Сообщения», последнее из которых, как предполагается, станет больше походить на современные мессенджеры.

iPadOS 16 с улучшениями многозадачности

Очевидно, что многие нововведения iOS 16 будут актуальны и в iPadOS 16. Ещё ожидается появление поддержки многооконного режима запуска приложений, что станет следующим шагом на пути развития возможностей многозадачности на планшетных компьютерах компании. Приложения будут запускаться в отдельных окнах, а пользователь сможет по своему усмотрению изменять их размер и перемещать внутри рабочего пространства.

Согласно имеющимся данным, обновиться до iOS 16 и iPadOS 16 смогут не все устройства Apple. Об этом не так давно заявил французский портал iPhone Soft.

macOS 13 Mammoth с улучшенной производительностью и новыми функциями

Велика вероятность того, что на WWDC разработчики представят macOS 13 Mammoth. Поскольку Apple завершила переход на использование собственных процессоров в компьютерах Mac, справедливо ожидать повышения быстродействия ОС и появления многочисленных функций, которые станут эксклюзивными для Mac на базе процессора Apple M1. Вместе с этим разработчики могут представить несколько переработанных приложений для macOS 13 и обновлённое приложение «Системные настройки», стиль которого станет более соответствующим приложению «Настройки» в iOS.

watchOS 9 с улучшенным энергосбережением и новыми циферблатами

Касательно нововведений watchOS 9 известно не так много. Предполагается, что платформа принесёт с собой обновлённые циферблаты, чтобы они выглядели лучше на моделях с большим экраном. В watchOS 9 появится улучшенный режим энергосбережения, а связанные с повседневной работой процессы и навигация будут оптимизированы. Платформа также принесёт пользователям поддержку большего числа спортивных тренировок, функции для мониторинга состояния здоровья и др.

tvOS 16 с более глубокой интеграцией с устройствами умного дома

На прошлогоднем мероприятии WWDC разработчики совершенно забыли про tvOS. Вероятнее всего, в этом году платформе будет уделено должное внимание. Предполагается, что tvOS 16 получит более глубокую интеграцию с устройствами умного дома. Благодаря этому использование ТВ-приставки со смарт-динамиком HomePod станет более удобным.

MacBook Air 2022 на базе процессора Apple M2

Помимо ряда программных новинок, на следующей неделе Apple может представить очередную версию MacBook Air. Если это действительно произойдёт, то, вероятнее всего, аппаратной основой ноутбука станет новый фирменный процессор Apple M2.

RealityOS — новая платформа для AR- и VR-гарнитур Apple



Слухи о намерении Apple выпустить гарнитуру смешанной реальности ходят достаточно давно. Однако её анонс на предстоящем мероприятии вряд ли состоится. Более вероятно, что разработчики покажут широкой аудитории RealityOS — новую операционную систему, которая станет программной основой гарнитур виртуальной и дополненной реальностей Apple. Не так давно стало известно о регистрации торговой марки RealityOS, что также может указывать на скорый анонс платформы.