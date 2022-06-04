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Сокращения штата Tesla на 10 % не коснутся производственного персонала

Мероприятие AI Day, которое первоначально было запланировано на вторую половину августа, Tesla рассчитывала использовать для поиска талантов в области искусственного интеллекта, но на этой неделе Илон Маск (Elon Musk) распространил письмо, в котором сообщалось о намерениях сократить каждого десятого сотрудника в связи с кризисными явлениями в экономике. Глава компании пояснил, что производственный персонал с почасовой оплатой затронут сокращениями не будет.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Оказавшаяся в распоряжении CNBC копия информационной рассылки поясняет, что сокращению на 10 % подвергнется только часть персонала, получающего фиксированные оклады, поскольку Tesla, по словам Илона Маска, обзавелась «раздутым штатом во многих областях». Это утверждение, как он поясняет далее, ни в коей мере не касается персонала, фактически занятого при производстве электромобилей и тяговых батарей, а также на установке солнечных панелей. Количество сотрудников Tesla с почасовой оплатой, напротив, будет только увеличиваться.

Этот же ресурс приводит реакцию президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) на решение главы Tesla сократить часть персонала. Байден отметил, что пока Маск говорит об опасениях за экономическую ситуацию и сокращении штата, Ford увеличивает инвестиции в производство электромобилей и обещает принять на работу ещё 6000 человек. Входящую в концерн Stellantis марку Chrysler президент США тоже похвалил за инвестиции в производство электромобилей на территории страны, а заодно упомянул о намерениях Intel создать 20 тысяч рабочих мест в сфере производства полупроводниковых компонентов. "В общем, знаете, хотелось бы пожелать ему удачи в полёте на Луну", — отшутился Байден по поводу инициативы Маска.

Акции Tesla по итогам торговой сессии снизились в цене более чем на 9 %, ситуацию усугубили новые претензии к программному обеспечению электромобилей, которое вызывает ложные срабатывания системы автоматического торможения перед препятствием. Американский регулятор NHTSA потребовал от компании к 20 июня отчитаться по 758 инцидентам с ложным срабатыванием системы, по которым были получены жалобы от владельцев машин Model Y и Model 3 прошлого и текущего годов выпуска.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: tesla, электромобиль, илон маск
tesla, электромобиль, илон маск
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