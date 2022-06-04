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По мнению автоэксперта, электрические пикапы Rivian R1T стоят больше, чем за них просят

Илон Маск (Elon Musk) не раз высказывался с использованием красочных эпитетов о трудоёмкости процесса налаживания массового производства электромобилей с нуля, и в этом отношении американская компания Rivian повторяет путь Tesla, пусть неизбежно и учитывая опыт прочих автопроизводителей. Попытка повысить цены на продукцию в марте, по мнению одного из экспертов, была обоснованной, поскольку себестоимость электромобилей Rivian пока высока.

Источник изображения: Rivian

Источник изображения: Rivian

Бывший инженер Ford Motor и действующий глава Munro & Associates Сэнди Манро (Sandy Munro) после разборки одного из электрических пикапов Rivian R1T категорически заявил, что конструкция машины таит внушительный потенциал снижения себестоимости, а потому в текущем виде должна продаваться примерно по $100 000 за экземпляр, хотя производитель пока просит за базовую версию $67 500. Если учесть, что для Rivian это первый опыт массового производства электромобилей, то не совсем оптимизированная с точки зрения затрат конструкция является вполне ожидаемой характеристикой пикапа.

Глава автопроизводителя Lucid Motors Питер Роулинсон (Peter Rawlinson) в интервью Reuters в марте признался, что пикап Rivian R1T должен продаваться за $95 000, чтобы сохранять прибыльность. Машина использует рамную конструкцию, но в отличие от Ford F-150 Lightning и многих других полноразмерных пикапов, обладает цельным с кабиной кузовом. Как и ранние экземпляры машин Tesla, пикапы Rivian пока демонстрируют огрехи сборки, по словам Сэнди Манро. Некоторые конструктивные решения молодой компании заслуживают похвалы, по мнению эксперта — к таковым, например, можно отнести продуманную конструкцию заднего борта, силовую крышку грузового отсека и отделение для хранения багажа под сидениями заднего ряда кабины, доступ к которому есть с улицы.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: rivian, rivian r1t, пикап, электромобиль
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