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Китай перестал раскрывать данные о новейших суперкомпьютерах — это снижает ценность мировых рейтингов

Согласно обновлённому рейтингу TOP500 самых мощных компьютеров мира, экзафлопсный барьер был преодолён официально. Но не ищите среди рекордсменов китайские системы. В списке рейтинга их нет, хотя на самом деле они есть и, судя по обрывочным данным, легко опережают «публичных» рекордсменов. Для июньского TOP500 Китай в очередной раз не предоставил данные по самым мощным компьютерам, и это проблема для всех.

Источник изображения: Shutterstock

Источник изображения: Shutterstock

«Отсутствующие китайские машины влияют на список TOP500 и изменяют историческую информацию, которую передает список», — сказал Джек Донгарра (Jack Dongarra), заслуженный профессор информатики в Университете Теннесси в США.

Начиная с 1993 года, рейтинговая информация о самых мощных суперкомпьютерах мира публиковалась два раза в год. С самого начала Китай активно участвовал в рейтинге. Ситуация стала меняться в последние годы, когда начались торговые трения между США и Поднебесной. Судя по всему, официального запрета «сверху» о предоставлении подобной информации на Запад нет, поскольку ряд китайских организаций продолжает передавать данные для составления рейтинга TOP500.

Также специалисты примерно представляют с какими современными системами работают в Китае. Для спецслужб и людей в теме в этом особых секретов нет. «Мы знаем, что они [новейшие суперкомпьютеры] существуют, и об использовании этих систем были написаны исследовательские работы. Мы понимаем их компетентную производительность, но ничего не было представлено официально», — подтверждает Донгарра.

Согласно свежему рейтингу TOP500, о чём мы на днях рассказывали, официально и публично отметку в 1 Эфлопс в бенчмарке HPL на FP64-вычислениях первым преодолел суперкомпьютер Frontier с устоявшейся производительностью 1,102 Эфлопс при теоретическом пике в 1,686 Эфлопс. Если бы китайцы не секретничали, на первом месте вполне могла оказаться машина Tianhe-3 из Поднебесной с устоявшейся производительностью более 1,3 Эфлопс и пиковой свыше 1,7 Эфлопс. Но у Китая есть и другие машины аналогичного класса.

Более того, ожидается, что уже через три года у КНР будет сразу 10 систем экзафлопсного класса, так что разрыв с США (не в пользу последних) резко увеличится. Для мирового рейтинга суперкомпьютеров отсутствие информации о новейших китайских системах — это серьёзная брешь и снижение конкурентного давления на рынке, считают профильные специалисты. Китай публично не желает открывать карты и при этом владеет полной информацией.

При этом нельзя забывать, что участие в TOP500 сугубо добровольное. Полноценный прогон Linpack на крупных машинах — затея дорогая во всех смыслах. И если для академических структур запуск бенчмарка позволяет в какой-то степени отчитаться о потраченных средствах, то для коммерческих компаний (например, из нефтегазового сектора) это может быть сомнительным удовольствием. Вместе с тем ценность Linpack как единого мерила производительности в последние годы значительно снижается.

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Рубрики: Новости Hardware, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: суперкомпьютер, рейтинги, top500, китайские производители
суперкомпьютер, рейтинги, top500, китайские производители
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