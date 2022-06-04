В России ужесточат наказания за нарушения при работе с биометрией граждан

Нарушения при работе с биометрическими данными граждан в России будут караться предельно жёстко — вплоть до 10 лет лишения свободы. Об этом говорится в проектах поправок к Административному и Уголовному кодексам, которые подготовили в Минцифры.

При нарушениях в порядке сбора, обработки или хранения биометрических данных граждан изменения в КоАП предусматривают штрафы в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. — для юридических. Поправки в Уголовный кодекс предусматривают более жёсткие наказания: за умышленное внесение в Единую биометрическую систему (ЕБС) «заведомо недостоверных сведений» должностные лица будут караться штрафом до 300 тыс. руб., запретом занимать определённые должности, принудительными или обязательными работами, а также лишением свободы на срок до 10 лет, если соответствующее деяние повлекло тяжкие последствия. Лишение свободы не будет применяться, если «недостоверные сведения» были внесены в ЕБС по ошибке или халатности, и это повлекло ущерб для граждан или бизнеса.

Биометрические данные являются частным случаем персональных. Отмечается, что в нормативных актах отсутствует их исчерпывающий список, но обычно под ними понимают отпечатки пальцев, снимки радужки глаза, данные ДНК, рост, вес человека, а также его фотографии и видеозаписи, по которым можно идентифицировать личность. В Минцифры уточнили «Коммерсанту», что законодательная инициатива направлена на защиту биометрической информации, и эта мера поспособствует повышению доверия граждан к данным решениям.

В прошлом году администраторам коммерческих биометрических систем предписали согласовывать с Минцифры ПО и оборудование для сбора и хранения данных. Государственным оператором в декабре была назначенная управляемая «Ростелекомом» ЕБС — ей должны передавать данные все компании, которые собирают биометрию. А с 1 сентября коммерческие системы должны будут получать аккредитацию в Минцифры. Недавно о сборе такой информации доложил оператор МТС — сдавшие биометрию абоненты смогут обслуживаться в салонах связи без предъявления паспорта.