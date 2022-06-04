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Проблема «фантомного торможения» на Tesla усугубилась — регулятор направил производителю запрос

Число инцидентов, связанных с так называемым «фантомным торможением» электромобилей Tesla продолжает расти: в середине февраля Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщала о 354 жалобах на этот сбой, теперь же их стало 758. Ведомство направило автопроизводителю соответствующий запрос. «Фантомное торможение» проявляется во внезапной экстренной остановке машины и выводом сообщения об угрозе лобового столкновения, когда такая угроза по факту отсутствует.

Источник изображения: Jteder / pixabay.com

Источник изображения: Jteder / pixabay.com

Как стало известно ресурсу The Verge, 4 мая NHTSA отправила компании Tesla письмо на 14 страницах, в котором запросил информацию по данным инцидентам — ведомство интересуют не только сами случаи торможения, но и их последствия: сообщения об авариях, травмах, летальных исходах и материальном ущербе. Регулятор также просит уточнить, была ли при подобных инцидентах активна система FSD (Full Self-Driving). Автопроизводителю дали время до 20 июня 2022 года, чтобы предоставить ответ на этот запрос.

Проблема «фантомного торможения» была предана широкой огласке минувшей осенью, когда компания Tesla была вынуждена отозвать и впоследствии выпустить с исправлениями платформу частичного автопилота FSD 10.3. Однако сложности не исчезли: с ноября по январь NHTSA получила 107 жалоб на «фантомное торможение», хотя в предшествующие 22 месяца их было только 34. К февралю их накопилось 354, теперь их уже 758.

Управление по расследованию дефектов при NHTSA инициировало предварительную проверку, которая обычно предшествует отзыву машин — проблема может затронуть до 416 тыс. транспортных средств. К счастью, на сегодняшний день не поступало сообщений об авариях, ранениях или летальных исходах, вызванных этой проблемой. Существует гипотеза, что проблема может быть связана с решением убрать радары с Tesla Model 3 и Model Y, оставив системе автопилота только камеры.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: tesla, автопилот, nhtsa, баг
tesla, автопилот, nhtsa, баг
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