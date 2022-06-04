Китай представил экипаж тайконавтов, который завтра полетит в космос на корабле «Шэньчжоу-14»

В воскресенье Китай планирует запустить в космос очередную пилотируемую миссию — «Шэньчжоу-14». Для этого ракету-носитель «Чанчжэн-2F» на космодроме Цзюцюань во Внутренней Монголии сегодня начали заправлять топливом. Также представлен состав экипажа «Шэньчжоу-14» из трёх человек — все они из второго поколения тайконавтов, набранных из пилотов ВВС НОАК в 2010 году.

В состав экипажа вошла женщина — 43-летняя Лю Ян (Liu Yang), ставшая в 2012 году первой в Китае женщиной-космонавтом. Командиром экспедиции назначен 43-летний Чэнь Дун (Chen Dong). Он принимал участие только в одном космическом полёте — «Шэньчжоу-11» в 2016 году, в ходе которого тайконавт побывал в экспериментальной космической лаборатории «Тяньгун-2». В ходе мисси «Шэньчжоу-14» Чэнь Дун станет первым командиром из нового поколения китайских космонавтов. До этого команды возглавляли ветераны, начавшие свою карьеру ещё в 90-х годов прошлого века.

Для третьего члена экипажа — 46-летнего Цай Сючжэ (Cai Xuzhe) — полёт на «Шэньчжоу-14» станет первым полётом в космос (на фотографии выше он крайний слева).

Запуск корабля планируется в воскресенье в 10:44 утра по местному времени (05:44 мск). Экипаж пробудет на орбите шесть месяцев и будет наблюдать за завершением строительства орбитальной станции «Тяньгун». В частности, в июле и в октябре на орбиту будут отправлены 20-тонные научные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Под руководством наземной команды каждый модуль необходимо будет отстыковать от порта на продольной оси станции и заново пристыковать к поперечным шлюзам, чтобы станция приняла Т-образную форму.

Также команда «Шэньчжоу-14» встретит грузовой корабль «Тяньчжоу-5» и смену на корабле «Шэньчжоу-15», которая прибудет в декабре. Оба экипажа впервые встретятся на борту орбитальной станции и какое-то время пробудут вместе, после чего экипаж «Шэньчжоу-14» отправится на Землю, что станет завершающим этапом строительства Китаем собственной орбитальной станции. В дальнейшем это будет самый крупный объект на орбите такого рода, построенный исключительно силами одной страны.