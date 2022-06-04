3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китай представил экипаж тайконавтов, кот...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай представил экипаж тайконавтов, который завтра полетит в космос на корабле «Шэньчжоу-14»

В воскресенье Китай планирует запустить в космос очередную пилотируемую миссию — «Шэньчжоу-14». Для этого ракету-носитель «Чанчжэн-2F» на космодроме Цзюцюань во Внутренней Монголии сегодня начали заправлять топливом. Также представлен состав экипажа «Шэньчжоу-14» из трёх человек — все они из второго поколения тайконавтов, набранных из пилотов ВВС НОАК в 2010 году.

Экипаж корабля «Шэньчжоу-14». Источник изображения: AP

Экипаж корабля «Шэньчжоу-14». Источник изображения: AP

В состав экипажа вошла женщина — 43-летняя Лю Ян (Liu Yang), ставшая в 2012 году первой в Китае женщиной-космонавтом. Командиром экспедиции назначен 43-летний Чэнь Дун (Chen Dong). Он принимал участие только в одном космическом полёте — «Шэньчжоу-11» в 2016 году, в ходе которого тайконавт побывал в экспериментальной космической лаборатории «Тяньгун-2». В ходе мисси «Шэньчжоу-14» Чэнь Дун станет первым командиром из нового поколения китайских космонавтов. До этого команды возглавляли ветераны, начавшие свою карьеру ещё в 90-х годов прошлого века.

Для третьего члена экипажа — 46-летнего Цай Сючжэ (Cai Xuzhe) — полёт на «Шэньчжоу-14» станет первым полётом в космос (на фотографии выше он крайний слева).

Запуск корабля планируется в воскресенье в 10:44 утра по местному времени (05:44 мск). Экипаж пробудет на орбите шесть месяцев и будет наблюдать за завершением строительства орбитальной станции «Тяньгун». В частности, в июле и в октябре на орбиту будут отправлены 20-тонные научные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Под руководством наземной команды каждый модуль необходимо будет отстыковать от порта на продольной оси станции и заново пристыковать к поперечным шлюзам, чтобы станция приняла Т-образную форму.

Также команда «Шэньчжоу-14» встретит грузовой корабль «Тяньчжоу-5» и смену на корабле «Шэньчжоу-15», которая прибудет в декабре. Оба экипажа впервые встретятся на борту орбитальной станции и какое-то время пробудут вместе, после чего экипаж «Шэньчжоу-14» отправится на Землю, что станет завершающим этапом строительства Китаем собственной орбитальной станции. В дальнейшем это будет самый крупный объект на орбите такого рода, построенный исключительно силами одной страны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В NASA провели огневые испытания прототипов ракетных двигателей для окололунной станции Gateway
Китай отправит новый экипаж на орбитальную станцию в это воскресенье — он завершит строительство станции
«Роскосмос» начал готовить к запуску первый модуль российской орбитальной станции
Японские астронавты примут участие в американской лунной программе Artemis
Учёные научили роботов ориентироваться в помещениях по точкам доступа Wi-Fi
Румыния приблизилась к началу строительства первого в Европе малого модульного реактора NuScale
Рубрики: Новости Hardware, космос, окружающая среда,
Теги: космос, китайцы, орбитальная станция
космос, китайцы, орбитальная станция
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 40
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 36
Обзор ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600QE): для экономных творцов 24
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 19

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Американский стартап Ursa Major представил ракетный двигатель на замену российским РД-180 и РД-181
В России создана система CELLS — блокчейн-альтернатива SWIFT
ЕС утвердит единый стандарт зарядного порта для гаджетов на следующей неделе
Модули DDR5 за последние полгода заметно подешевели на мировом рынке
По мнению автоэксперта, электрические пикапы Rivian R1T стоят больше, чем за них просят
В России ужесточат наказания за нарушения при работе с биометрией граждан 52 мин.
FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года 5 ч.
Новая статья: Sniper Elite 5 — тёмные души немецких солдат. Рецензия 13 ч.
Симулятор скейтбордиста Session: Skate Sim выкатится из раннего доступа в сентябре 15 ч.
Devolver Digital опубликовала тизер своей новой безумной презентации игр — её ведущим будет известный японский гейм-дизайнер 16 ч.
На открытии Summer Game Fest 2022 покажут геймплейное демо хоррора The Callisto Protocol 16 ч.
Видео: шесть минут сражений с врагами в новом геймплейном ролике Sonic Frontiers 17 ч.
Интерактивные приключения Steve Jackson's Sorcery! от авторов Heaven’s Vault выйдут на консолях одним комплектом 17 ч.
Разработчики DNF Duel представили первого за два с половиной месяца нового персонажа 18 ч.
Крупный патч добавил в Horizon Forbidden West режим «Новая игра +» и ультравысокий уровень сложности 19 ч.
В чипсетах UNISOC обнаружилась уязвимость, позволяющая отключать смартфоны от сети 14 мин.
Китай представил экипаж тайконавтов, который завтра полетит в космос на корабле «Шэньчжоу-14» 41 мин.
Проблема «фантомного торможения» на Tesla усугубилась — регулятор направил производителю запрос 46 мин.
Китай перестал раскрывать данные о новейших суперкомпьютерах — это снижает ценность мировых рейтингов 55 мин.
В США начали разрабатывать дрон с электрошокером для быстрой нейтрализации стрелков 2 ч.
Сокращения штата Tesla на 10 % не коснутся производственного персонала 7 ч.
Samsung построит производственную линию для выпуска OLED-дисплеев для iPad 16 ч.
Корабль «Прогресс МС-20» доставил на МКС более 2,5 тонн груза 16 ч.
Мировые продажи PlayStation 5 превзошли 20 млн штук 18 ч.
Смарт-часы Amazfit Bip 3 с 1,69-дюймовым экраном и поддержкой измерения уровня кислорода в крови оценены в $60 18 ч.