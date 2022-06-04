Штат Нью-Йорк стал первым в США, где принят Закон о праве на ремонт, но радоваться рано

Законопроект Digital Fair Repair Act о праве на ремонт одобрен накануне членами Ассамблеи штата Нью-Йорк 145 голосами за при 1 против. Штат стал первым в США, где право на ремонт обещает стать законным для граждан. Документ должен пройти процедуру подписания губернатором штата, и с этим проблем быть не должно. Огорчает, что закон разрешает ремонтировать пользователям и независимым мастерским очень и очень ограниченный круг электроники.

Если документ будет подписан и законопроект обретёт силу закона, то это будет первый законодательный акт штата США, касающийся ремонтопригодности электронных устройств. Например, неделю назад аналогичный законопроект о праве на ремонт был отменен в Калифорнии из-за лоббирования со стороны индустрии, которой невыгодны конкуренты в сфере ремонта и обслуживания техники, а также малоинтересно продление службы техники сверх гарантийного срока.

Когда законопроект будет подписан, производители оригинального оборудования (OEM) обязаны будут «предоставлять для целей диагностики, обслуживания или ремонта любому независимому поставщику услуг по ремонту или владельцу цифрового электронного оборудования, произведенного OEM или от его имени или проданного им, на справедливых и разумных условиях документацию, детали и инструменты, включая любые обновления информации».

Иными словами, схемы, инструкции, детали и инструменты должны предоставляться сервису и владельцам без ограничений, если устройство потребует ремонта.

Ранее центральные власти США в лице президента Джозефа Байдена подтверждали, что внедрение законов о праве на ремонт является одной из важных инициатив правительства. Ремонт позволит сократить объём мусора и отходов, а также сохранит ресурсы и энергию для других целей. Также закон о праве на ремонт позволит отвязаться от авторизованных услуг и свободнее распоряжаться собственной вещью.

В своем письме в пятницу Кайл Виенс (Kyle Wiens), генеральный директор сайта iFixit, пропагандирующего ремонт, заявил, что принятие законопроекта является огромной победой для независимых ремонтных мастерских, которые в противном случае рискуют оказаться неконкурентоспособными, если им будет отказано в доступе к деталям и документации на разумных условиях.

«Для всех остальных принятие этого законопроекта означает, что ремонт должен стать менее дорогим и более комплексным: Люди, которые хотят сами чинить свои вещи, смогут это делать, — сказал Виенс. — И вы станете опытнее в ремонте, даже если вас пугает мысль о том, чтобы вскрыть ноутбук или телефон».

В то же время законопроект Digital Fair Repair Act не распространяется на автотранспортные средства и автомобильное оборудование (ремонт осуществляется в рамках национального соглашения между автопроизводителями и ремонтными мастерскими), медицинские приборы, бытовую технику, оборудование для общественной безопасности, внедорожное оборудование (например, сельскохозяйственные машины). Впереди ещё много работы, делятся мыслями сторонники права на ремонт. Индустриальное лобби, которому всё это невыгодно, будет вставлять палки в колёса, но дорогу осилит идущий.