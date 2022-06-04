Doom запустили прямо в BIOS — теперь попробовать может каждый

Запуск классического 3D-шутера Doom на самых, казалось бы, неподходящих для этого устройствах и системах уже не первый год является излюбленным занятием энтузиастов. Теперь игра появилась в качестве «полезной нагрузки» с релизом Coreboot 4.17 — открытой альтернативы проприетарным BIOS и UEFI.

Coreboot — это свободная реализация BIOS с открытым исходным кодом, она не только инициализирует «железо» при старте машины, но и поддерживает запуск дополнительного ПО, которое называют «полезной нагрузкой» (Payload). В этом качестве Doom (в рамках данного проекта полезную нагрузку назвали CoreDoom) и стал доступен с релизом Coreboot 4.17 в дополнение к Invaders (Space Invaders) и Tint (Tetris).

CoreDoom основан на порте DoomGeneric, и при установке Coreboot игра вместе со своими WAD-файлами записывается прямо на накопитель материнской платы. Отмечается, что игра пока запускается с некоторыми ограничениями: управлять игровым процессом может только клавиатура с портом PS/2 — поддержка USB добавится позже; отсутствует звук; нет возможности сохраняться или менять настройки в конфигурационном файле; наконец, при выходе система вообще зависает.

Напомним, раньше Doom уже успешно запускали на стационарном телефоне, принтере, сенсорной панели MacBook Pro, фотоаппарате Kodak, портативной консоли Playdate с монохромным дисплеем, виртуальном компьютере в Minecraft, калькуляторе (который питался от мешка картошки), в загрузчике ОС и даже на умной лампочке из IKEA.