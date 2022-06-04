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Соавторы Godfall и Diablo II: Resurrected совместно с Amazon Games создают сетевой приключенческий экшен

Компания Amazon Games объявила о сотрудничестве со студией Disruptive Games, которая уже создаёт для издателя некий онлайн-проект для ПК и консолей. Подробностями об игре поделился вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн (Christoph Hartmann).

Источник изображений: Amazon Games

Источник изображений: Amazon Games

Вдохновлённая огромным успехом запуска Lost Ark на Западе, Amazon Games расширяет свой издательский бизнес, чтобы вывести на рынок другие проекты сторонних разработчиков. Однако в отличие от Lost Ark грядущий список игр компании, похоже, не вращается вокруг западных локализованных версий популярной азиатской игры.

Disruptive Games ранее помогала в разработке Diablo II: Resurrected, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Godfall и других игр. Теперь же она ответственна за создание сетевого многопользовательского приключенческого экшена для Amazon Games. Как рассказал Хартманн, игра привнесёт свежий взгляд на жанр и в ней будет богатый мир.

Эрик Эллис (Eric Ellis), руководивший до основания Disruptive Games отделом многопользовательских игр в студии Insomniac Games, добавил, что вместе с Amazon Games он хочет создать проект, который разожжёт творческий потенциал и позитивное социальное взаимодействие геймеров.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: amazon games, disruptive games, приключенческий экшен
amazon games, disruptive games, приключенческий экшен
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