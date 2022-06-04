Nintendo отказалась от участия в gamescom 2022

Компания Nintendo подтвердила, что не будет присутствовать в этом году на немецкой выставке игр gamescom. Об этом заявил представитель Nintendo of Europe изданию Games Wirtschaft.

«Gamescom — ключевое событие в календаре событий Nintendo, — сказал представитель Nintendo of Europe. — Однако в этом году после тщательного рассмотрения мы решили не участвовать».

Вместо этого игроки смогут опробовать игры для Nintendo Switch на многочисленных мероприятиях по всей Германии. Они включают в себя роад-шоу с туристическим автобусом Airstreamer и VW Bulli на летнем фестивале SWR и Детско-юношеском фестивале в Штутгарте. Кроме того, Nintendo примет участие в Главном японском фестивале Мацури во Франкфурте, а также в DoKomi в Дюссельдорфе и AnimagiC в Мангейме.

Что же касается gamescom 2022, выставка пройдёт с 24 по 28 августа. В этом году организаторы решили сделать гибридный вариант мероприятия — оно будет одновременно проходить оффлайн и онлайн. А 23 августа состоится трансляция шоу gamescom Opening Night Live, где будут представлены анонсы и новости уже представленных игр.

Пока ещё неизвестно, какие компании станут участниками gamescom 2022. На момент написания статьи лишь несколько издателей, включая THQ Nordic и Koch Media, подтвердили своё присутствие.