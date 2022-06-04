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Prince of Persia: The Sands of Time Remake снова отложена — она не выйдет в этом году

Компания Ubisoft объявила о том, что больше не нацелена на выпуск ремейка Prince of Persia: Sands of Time в 2023 финансовом году. В связи с этим издатель также убрал предварительные заказы в магазинах.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Вместе с тем Ubisoft выпустила краткое заявление о том, что Ubisoft Montreal продолжает работу над «созданием отличного ремейка». Ранее за игру отвечала Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, но проект сильно раскритиковали во время анонса в сентябре 2020 года, после чего компания перенесла релиз с января 2021-го на март того же года. В феврале, тем не менее, ремейк был снова отложен на неопределённый срок. Уже после стало известно, что его отдали Ubisoft Montreal.

В июне прошлого года Ubisoft запланировала релиз ремейка Prince of Persia: Sands of Time на 2022 год. И вот дата выхода снова сдвинулась.

«Мы гордимся работой, проделанной Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai, и Ubisoft Montreal получит пользу от их труда, поскольку новая команда продолжит работу над созданием отличного ремейка, — сказал представитель Ubisoft. — Как следствие, мы больше не нацелены на выпуск в финансовом 2023 году, и игра была снята с предзаказа. Если игроки хотят отменить предзаказ, мы предлагаем им связаться с магазинами. Они будут получать информацию о проекте по мере продвижения разработки».

Новое релизное окно не было объявлено. Игра должна выйти на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: prince of persia: the sands of time remake, ubisoft, ubisoft montreal, приключенческий экшен
prince of persia: the sands of time remake, ubisoft, ubisoft montreal, приключенческий экшен
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