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Илон Маск признал, что в ближайшие 12 месяцев штат Tesla только увеличится

Падение курса акций Tesla почти на 10 % в конце рабочей недели было вызвано не только обеспокоенностью инвесторов последствиями расследования по поводу «фантомного торможения», но и заявлениями Илона Маска (Elon Musk) о намерениях сократить до 10 % персонала, получающего фиксированный оклад. Теперь глава Tesla со страниц Twitter заявил, что фактическая численность персонала компании в ближайшие 12 месяцев даже увеличится.

Источник изображения: JobTeaser

Источник изображения: JobTeaser

Напомним, что сперва Маск в своём обращении к сотрудникам сообщил о готовности увеличения численности персонала с почасовой оплатой, которые заняты на производстве электромобилей, тяговых аккумуляторов и монтаже солнечных панелей. При тех темпах экспансии производства, которые Tesla собирается поддерживать в ближайшие годы (+50 % в среднем), набор персонала на эти должности просто не может останавливаться. Другое дело, что своими высказываниями о предчувствиях негативных явлений в мировой экономике миллиардер просто поставил под сомнение готовность компании в ближайшие месяцы придерживаться прежних планов.

Илон Маск традиционно использует воскресенье для общения с подписчиками на страницах Twitter, и уже после полуночи он пояснил, что в ближайшие двенадцать месяцев общая численность персонала Tesla увеличится, но количество сотрудников, получающих фиксированный оклад, останется на прежнем уровне. Это позволяет усомниться в реальной готовности компании сократить на 10 % количество специалистов на фиксированной форме оплаты. По всей видимости, при общем расширении штата их численность просто будет составлять меньшую долю, чем ранее, и в этом заключается главный принцип оптимизации штатной структуры.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: tesla, илон маск
tesla, илон маск
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