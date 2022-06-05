Morgan Stanley ожидает снижения темпов роста выручки Apple от реализации приложений

В прошлом квартале Apple выручила от реализации услуг и приложений $19,8 млрд, что на 17,3 % выше результата аналогичного периода предыдущего года. По собственным прогнозам руководства компании, в текущем периоде профильная выручка увеличится на двузначное количество процентов в годовом сравнении, но сократится в последовательном. Аналитики ожидают, что Apple выручит не более $19,6 млрд, да и темпы роста программной выручки компании во втором квартале начали снижаться.

Эксперты Morgan Stanley сообщают со ссылкой на данные исследования Sensor Tower, что в мае рост выручки App Store сократился до 4 % против апрельских 8 %. С начала квартала выручка фирменного магазина приложений Apple выросла всего на 6 %, как прогнозируют авторы аналитической записки. Пожалуй, только в США выручка App Store в мае продемонстрировала уверенный рост на 7 %, на других рынках наблюдались признаки замедления роста расходов клиентов на покупку программного обеспечения и услуг. Китай, который формировал около 26 % выручки App Store на протяжении последних 12 месяцев, в мае снизил рост выручки до 3 % против 11 % в апреле.

На активность китайских клиентов App Store в апреле в значительной степени повлияли локдауны, до сих пор способные оказывать стимулирующее воздействие на спрос. Улучшение ситуации с изоляцией граждан в мае оказало негативное влияние на динамику выручки App Store. Примечательно, что в мае количество скачиваний из App Store в годовом сравнении увеличилось на 5 %, но среднее значение выручки на каждое скачивание уменьшилось на 1 % — впервые за два года. Это тоже является сигналом снижения потребительской активности в сфере цифровых услуг, поскольку ухудшение макроэкономической ситуации вынуждает людей отдавать приоритет другим расходам.