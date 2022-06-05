Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14» успешно стартовал к орбитальной станции

Сегодня, 5 июня, в 10:44 по местному времени (5:44 мск) с космодрома Цзюцюань в Китае к орбитальной станции стартовал пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту. Спустя 577 секунд после старта корабль отделился от ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» и вышел на заданную орбиту. Управление программы пилотируемых космических полётов КНР признало запуск успешным.

Экипаж миссии составили три человека: командир Чэнь Дун (Chen Dong), впервые отправившийся на орбиту Цай Сючжэ (Cai Xuzhe), а также первая в истории женщина-тайконавт Лю Ян (Liu Yang), которая уже побывала в космосе в 2012 году. Тайконавты проведут на орбите около полугода — их возвращение на Землю запланировано на декабрь.

За время своего пребывания на орбите экипаж «Шэньчжоу-14» завершит строительство национальной орбитальной станции. В июле к ней будет отправлен 20-тонный модуль «Вэньтянь», оснащённый лабораторным оборудованием, в том числе роботизированным манипулятором, не таким крупным и обладающим меньшей грузоподъёмностью в сравнении с роборукой на основном модуле «Тяньхэ», но в пять раз более точным — это позволит механизму производить более сложные операции. Модуль «Вэньтянь» также оборудован тремя спальными зонами, кухней и санузлом, благодаря чему на станции можно будет размещать до шести тайконавтов. А в октябре ожидается прибытие лабораторного модуля «Мэнтянь».

На экипаж «Шэньчжоу-14» возложена миссия обеспечить сближение и стыковку модулей с главным модулем станции, после чего тайконавты произведут установку научного оборудования и введут его в эксплуатацию — внутри и снаружи станции. Они также будут заняты на ежедневных работах по обслуживанию объекта, поставят около сотни запланированных научных экспериментов и прямо с орбиты проведут несколько уроков для китайских школьников.

В конце года на станцию прибудут грузовик «Тяньчжоу-5» и пилотируемый «Шэньчжоу-15» — также с экипажем из трёх человек. В течение некоторого времени на станции будут находиться шестеро тайконавтов, после чего личный состав «Шэньчжоу-14» завершит свою миссию и вернётся домой.