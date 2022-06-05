3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Некто приобрёл на F******k Marketplace п...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Некто приобрёл на Facebook* Marketplace прототип смартфона Pixel 7 Pro

Пользователь сетевого сообщества Reddit под ником AMC20_ сообщил, что случайно приобрёл на площадке Facebook* Marketplace смартфон, который, вероятно, оказался прототипом Google Pixel 7 Pro. Устройство продавалось как Pixel 6 Pro без коробки, но таковым оно совершенно точно не является.

Источник изображения: AMC20_ / reddit.com

Источник изображения: AMC20_ / reddit.com

Телефоны Google время от времени оказываются «на воле» ещё до выхода в широкую продажу, однако последний инцидент выглядит странно даже по меркам Pixel. Это уже второй подобный случай за неделю — совсем недавно стало известно, что прототип Pixel 7 выставили на продажу на eBay. При этом снимки устройства были сделаны на предварительную версию старшей модели — Pixel 7 Pro, которую можно увидеть в отражении на глянцевой задней крышке устройства. Человек, купивший Pixel 7 Pro на Facebook*, предположил, что снимки были сделаны как раз его новым смартфоном.

Google провела предварительный анонс дуэта Pixel 7 и 7 Pro на своей конференции I/O в середине мая, показала внешний вид телефонов, но прочих подробностей не раскрыла. По всей вероятности, они дебютируют вместе с Android 13. Что же касается аппаратной части, то прототипы указывают на небольшие изменения относительно Pixel 6: новый модем, а также версия с накопителем на 256 Гбайт и оперативной памятью на 12 Гбайт.

А прочих подробностей, похоже, придётся подождать до следующей утечки: покупатель прототипа сообщил, что смартфон работал нормально, но несколько дней назад информация с него была очищена в удалённом режиме. В Google, конечно, должны были иметь план действий на такой случай.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выпускать чипы Tensor нового поколения для Google Pixel 7 будет Samsung по 4-нм техпроцессу
Опубликованы первые изображения смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro: дизайн остался прежним
Смартфонам Google Pixel 7 приписывают использование чипа Tensor второго поколения
Дебютировал смартфон Moto E32s с 90-Гц дисплеем и процессором Helio G37
Apple надеется по итогам 2022 года выпустить 220 млн iPhone — на уровне прошлого года
Google отключит часть серверов Global Cache, обеспечивающих ускоренную загрузку контента в России
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: google, pixel, прототип
google, pixel, прототип
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год) 41
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 39
У вас же есть VPN: как установить и запустить Diablo Immortal в России 24
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 24

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Чего ждать от WWDC 2022: iOS 16, MacBook Air на базе процессора Apple M2 и многое другое
Китай перестал раскрывать данные о новейших суперкомпьютерах — это снижает ценность мировых рейтингов
Некто приобрёл на Facebook Marketplace прототип смартфона Pixel 7 Pro
Энтузиаст EFF и Let’s Encnrypt предложил «освободить» 300 млн зарезервированных IPv4-адресов
Илон Маск признал, что в ближайшие 12 месяцев штат Tesla только увеличится
Неанонсированный порт шутера GoldenEye 007 для Xbox всё ещё существует 17 мин.
Morgan Stanley ожидает снижения темпов роста выручки Apple от реализации приложений 7 ч.
Новая статья: Hardspace: Shipbreaker — поэзия рутинного труда. Рецензия 13 ч.
Новая статья: Gamesblender № 573: Warhammer от авторов Pathfinder, новая Star Wars Jedi и ретро-RPG Alaloth — Champions of The Four Kingdoms 14 ч.
Prince of Persia: The Sands of Time Remake снова отложена — она не выйдет в этом году 15 ч.
Nintendo отказалась от участия в gamescom 2022 16 ч.
В Сеть утекли секретные изображения бойцов Street Fighter 6 18 ч.
Соавторы Godfall и Diablo II: Resurrected совместно с Amazon Games создают сетевой приключенческий экшен 18 ч.
Разработчики Escape from Tarkov анонсировали для шутера отдельный сетевой режим Arena 23 ч.
В России ужесточат наказания за нарушения при работе с биометрией граждан 04-06 11:57
Контент для гарнитуры смешанной реальности Apple подготовят голливудские режиссёры 3 ч.
Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14» успешно стартовал к орбитальной станции 3 ч.
AMD выделила учёным и исследователям ещё 7 Пфлопс вычислительных мощностей 14 ч.
Blue Origin отправила New Shepard в пятый суборбитальный полёт с шестью космическими туристами 15 ч.
«Умного» сельскохозяйственного робота Solix испытают в поле 21 ч.
AT&T разместила базовые станции 5G на дронах 23 ч.
Штат Нью-Йорк стал первым в США, где принят Закон о праве на ремонт, но радоваться рано 24 ч.
В чипсетах UNISOC обнаружилась уязвимость, позволяющая отключать смартфоны от сети 04-06 12:35
Проблема «фантомного торможения» на Tesla усугубилась — регулятор направил производителю запрос 04-06 12:03
В США начали разрабатывать дрон с электрошокером для быстрой нейтрализации стрелков 04-06 11:06