Некто приобрёл на Facebook* Marketplace прототип смартфона Pixel 7 Pro

Пользователь сетевого сообщества Reddit под ником AMC20_ сообщил, что случайно приобрёл на площадке Facebook * Marketplace смартфон, который, вероятно, оказался прототипом Google Pixel 7 Pro. Устройство продавалось как Pixel 6 Pro без коробки, но таковым оно совершенно точно не является.

Телефоны Google время от времени оказываются «на воле» ещё до выхода в широкую продажу, однако последний инцидент выглядит странно даже по меркам Pixel. Это уже второй подобный случай за неделю — совсем недавно стало известно, что прототип Pixel 7 выставили на продажу на eBay. При этом снимки устройства были сделаны на предварительную версию старшей модели — Pixel 7 Pro, которую можно увидеть в отражении на глянцевой задней крышке устройства. Человек, купивший Pixel 7 Pro на Facebook * , предположил, что снимки были сделаны как раз его новым смартфоном.

Google провела предварительный анонс дуэта Pixel 7 и 7 Pro на своей конференции I/O в середине мая, показала внешний вид телефонов, но прочих подробностей не раскрыла. По всей вероятности, они дебютируют вместе с Android 13. Что же касается аппаратной части, то прототипы указывают на небольшие изменения относительно Pixel 6: новый модем, а также версия с накопителем на 256 Гбайт и оперативной памятью на 12 Гбайт.

А прочих подробностей, похоже, придётся подождать до следующей утечки: покупатель прототипа сообщил, что смартфон работал нормально, но несколько дней назад информация с него была очищена в удалённом режиме. В Google, конечно, должны были иметь план действий на такой случай.