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Неанонсированный порт шутера GoldenEye 007 для Xbox всё ещё существует

Сотрудники студии Rare всё ещё играют в порт шпионского шутера GoldenEye 007 для консолей Xbox. Один из них получил достижение, которое заметили на TrueAchievements.

Источник изображения: VGC

Ранее в этом году впервые было замечено, что разработчики играют в Xbox-версию шпионского шутера GoldenEye 007, вышедшего на Nintendo 64 — их действия регистрировались на трекерах достижений. Теперь же они снова попались.

Согласно сайту TrueAchievements, пользователь BIGSheep разблокировал достижение в GoldenEye 007. Тег игрока принадлежит ведущему инженеру Rare Джеймсу Томасу (James Thomas), который ранее работал над Rare Replay — сборником ретроигр с ZX Spectrum, Nintendo 64 и других платформ, который вышел в 2015 году на Xbox One.

Источник изображения: TrueAchievements

Источник изображения: TrueAchievements

Ранее в этом году сообщалось, что GoldenEye 007 для Xbox может быть анонсирован в ближайшее время. Однако что-то изменило планы Microsoft. Возможно, это связано с советской тематикой игры и мировыми событиями, произошедшими в конце февраля этого года.

В 2022 году исполняется 60 лет франшизе о Джеймсе Бонде. Поэтому перевыпуск самой культовой игры в истории серии будет как нельзя кстати. И есть доказательства того, что это может произойти: товарный знак, который позволяет использовать термин GoldenEye для «загружаемого программного обеспечения для электронных игр», в марте был второй раз продлён.

GoldenEye 007 вышла на Nintendo 64 в 1997 году.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Шутер, Приключение, Xbox,
Теги: goldeneye 007, xbox game studios, rare, шутер, экшен
goldeneye 007, xbox game studios, rare, шутер, экшен
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