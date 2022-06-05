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Фанаты Соника просят Sega отложить релиз Sonic Frontiers и доделать игру после недавних трейлеров

Поклонники «Соника» просят Sega отложить релиз Sonic Frontiers после опубликованной недавно демонстрации сражений Соника с «толстыми» противниками в игре. Их хештег, #DelaySonicFrontiers, даже вышел в тренды Twitter.

Источник изображения: Sega

Источник изображения: Sega

Компания Sega в партнёрстве с изданием IGN в этом месяце представила трейлеры игрового процесса Sonic Frontiers. Первым была презентация открытого мира, второй же посвятили сражениям. Ролики вызвали волну негативных отзывов от фанатов франшизы. Премьерный трейлер в настоящее время имеет 57 тыс. дислайков (при 74 тыс. лайков), а геймплей сражений — 23 тыс. дислайков (при 38 тыс. лайков).

Тысячи пользователей использовали хештег #DelaySonicFrontiers в Twitter, из-за чего на этой неделе он ненадолго оказался в тренде. В основном фанаты критикуют игру за грубую анимацию, скудный мир и медленный темп геймплея. Некоторые из них призывают Sega выпустить демоверсию Sonic Frontiers, чтобы поклонники могли оставить надлежащий отзыв и повлиять на разработку проекта.

А вот основатель фанатского сайта Sonic Stadium и глобальный издательский директор IGN Свен Джоселин (Sven Joscelyne) считает, что перенос Sonic Frontiers не поможет.

«#DelaySonicFrontiers не сработает, потому что, как по мне, главное — это концепция и подход к игровому процессу; задержка с устранением ошибок и добавлением контента не решит эту проблему, — написал он. — Похоже, Sonic Frontiers хочет стать гиперреалистичной игрой о Сонике с акцентом на бои, которая вдохновлена фильмами… которая опирается на атлетизм Соника, а не на игру, основанную на физике/импульсе. И хорошо, если цель такова. Это просто не та игра про Соника, на которую я надеялся в 2022 году. Я всё ещё буду оценивать её по достоинству, если всё это будет отполировано до зимы. Это может быть действительно хорошее время для фанатов, ищущих такого рода вещи. Но отсрочка, я думаю, не понадобится. У Sonic Team есть свои цели, и она к ним движется. Примите это».

Sonic Frontiers выйдет в четвёртом квартале 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: sonic frontiers, sega, sonic team, приключенческий экшен
sonic frontiers, sega, sonic team, приключенческий экшен
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