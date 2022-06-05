Для полного апгрейда персонажа в Diablo Immortal придётся выложить около $110 000

YouTube-канал Bellular News подсчитал, во сколько игроку в условно-бесплатной Diablo Immortal обойдётся полный апгрейд персонажа за внутриигровую валюту. Если расчёты верны, пользователю придётся выложить $110 000. А без вложений реальных денег в текущей версии игры уйдёт примерно 10 лет, чтобы полностью экипировать персонажа.

Это подтвердили и пользователи Reddit, которые разобрались в экономике Diablo Immortal и рассчитали сумму денег, необходимую для максимального улучшения персонажа. С поднятием уровня самоцветов до 10-го у игрока действительно уйдёт более $100 тыс. Особенно учитывая, что выпадение легендарных самоцветов из лутбоксов даже не гарантированно.

В то же время стример Asmongold сравнил количество предметов, которое выпадает из Древнего портала с тремя легендарными самоцветами и без них. Результату он был очень удивлён — разница огромная.

Неудивительно, что Diablo Immortal не вышла в Нидерландах и Бельгии, где действует закон о лутбоксах. В апреле 2018 года Бельгийская комиссия по азартным играм обнаружила, что лутбоксы, подобные тем, что продаются за реальную валюту в режиме FIFA Ultimate Team, представляют собой азартные игры. Она даже рекомендовала привлечь к уголовной ответственности компании, которые продают их в своих проектах.

В результате в Бельгии из игр пропали лутбоксы. А Electronic Arts, например, объявила, что больше не будет продавать FIFA Points на территории страны.

Diablo Immortal вышла на ПК, iOS и Android.