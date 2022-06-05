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Telegram передавал личные данные пользователей МВД Германии

Ресурс Der Spiegel сообщил, что, несмотря на неоднократные заявления руководства Telegram о строгом соблюдении политики конфиденциальности пользовательских данных, компания в ряде случаев передавала личные данные пользователей Федеральному ведомству уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA).

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

По информации Der Spiegel, речь идёт о персональных данных подозреваемых в жестоком обращении с детьми и терроризме. По словам представителей силовых структур, в случае совершения других уголовных преступлений немецким следователям по-прежнему сложно получить информацию у Telegram.

Der Spiegel отметил, что предоставление Telegram властям информации о пользователях свидетельствует как минимум об осторожном изменении курса компании, основанной в 2013 году. До этого на запросы немецких следователей по поводу персональных данных потенциальных нарушителей закона, распространяющих криминальный контент в сети, в Telegram вообще не давали никаких ответов. Долгое время силовые структуры в Германии даже не могли пообщаться с компанией из-за отсутствия её представителя или контактного лица в стране.

В ответах Telegram на часто задаваемые вопросы по-прежнему утверждается обратное: «На сегодняшний день мы передали 0 байтов пользовательских данных третьим сторонам, включая все правительства».

В любом случае, согласно публикации Der Spiegel, Telegram на данный момент заблокировала более сотни немецких каналов и групп, о которых BKA сообщило компании через специально созданный для этой цели электронный почтовый ящик.

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: telegram, мессенджер, персональные данные, германия
telegram, мессенджер, персональные данные, германия
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