Системные требования кошачьего приключения Stray не кусаются

Вслед за стартом предзаказов издательство Annapurna Interactive и разработчики из французской студии BlueTwelve раскрыли системные требования своего кошачьего приключения Stray на его странице в Steam.

Как стало известно, для запуска Stray на ПК хватит процессора Intel Core i5-2550K, 8 Гбайт оперативной памяти, видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 650 Ti и всего 10 Гбайт свободного места на накопителе.

Системные требования Stray приведены ниже.

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-2550K или AMD FX-8350;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti или AMD Radeon R7 360;

видеопамять: 2 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 10 Гбайт.

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290X;

видеопамять: 3 Гбайт (NVIDIA) или 4 Гбайт (AMD);

оперативная память: 8 Гбайт;

версия DirectX: 12;

место на накопителе: 10 Гбайт.

Напомним, события Stray развернутся на улочках и в подворотнях гибнущего кибергорода, откуда предстоит вырваться протагонисту — потерявшемуся и одинокому бродячему коту.

Stray поступит в продажу 19 июля текущего года для PC (Steam), PS4 и PS5. На консолях PlayStation игру можно будет не только купить, но и получить бесплатно в рамках подписок PS Plus Extra и Premium.