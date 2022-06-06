Разработчики Euro Truck Simulator 2 променяли «Сердце России» на Западные Балканы

Независимая чешская студия SCS Software в публикации на сайте своего официального блога представила следующее дополнение к симулятору дальнобойщика Euro Truck Simulator 2.

Как стало известно, расширение называется West Balkans («Западные Балканы»). Аддон предложит посетить Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Сербию, Словению, Северную Македонию и Черногорию.

Подготовительный этап перед производством West Balkans начался ещё в прошлом году, однако в активную фазу разработка дополнения вошла лишь «пару месяцев» назад. Проект пока ещё на ранней стадии.

Сроков выхода у West Balkans нет (но есть страница в Steam): «Мы будем усердно работать, чтобы выпустить это расширение как можно скорее, но сделаем это не раньше, чем оно будет полностью готово и отполировано».

До недавних пор предполагалось, что следующим дополнением к Euro Truck Simulator 2 станет «Сердце России», однако SCS Software решила «воздержаться» от выпуска DLC в сложившейся геополитической ситуации.