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Разработчики Euro Truck Simulator 2 променяли «Сердце России» на Западные Балканы

Независимая чешская студия SCS Software в публикации на сайте своего официального блога представила следующее дополнение к симулятору дальнобойщика Euro Truck Simulator 2.

Источник изображений: SCS Software

Источник изображений: SCS Software

Как стало известно, расширение называется West Balkans («Западные Балканы»). Аддон предложит посетить Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Сербию, Словению, Северную Македонию и Черногорию.

Подготовительный этап перед производством West Balkans начался ещё в прошлом году, однако в активную фазу разработка дополнения вошла лишь «пару месяцев» назад. Проект пока ещё на ранней стадии.

Сроков выхода у West Balkans нет (но есть страница в Steam): «Мы будем усердно работать, чтобы выпустить это расширение как можно скорее, но сделаем это не раньше, чем оно будет полностью готово и отполировано».

До недавних пор предполагалось, что следующим дополнением к Euro Truck Simulator 2 станет «Сердце России», однако SCS Software решила «воздержаться» от выпуска DLC в сложившейся геополитической ситуации.

Скриншоты West Balkans
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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Анонс, Моды, патчи, дополнения,
Теги: euro truck simulator 2, scs software, симулятор
euro truck simulator 2, scs software, симулятор
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