Власти Индонезии будут предлагать желающим организовать удалённую работу на Бали пятилетние визы

Пандемия с её требованиями к самоизоляции граждан застала тружеников цифровой отрасли в не самых комфортных условиях, но власти Индонезии сейчас пытаются привлечь на остров Бали сторонников идеи организации удалённой работы с проживанием в условиях тёплого климата. «Цифровым кочевникам» будут предоставляться пятилетние визы.

Как поясняет Bloomberg, подобную идею власти Индонезии вынашивали с начала 2021 года, но сохранение ограничений, связанных с пандемией, помешало ускорить её реализацию. Теперь, когда ограничения для вакцинированных от COVID-19 туристов на въезд в Индонезию сняты, а авиатранспортная отрасль начинает возобновлять рейсы в регион, министерство туризма активизировало работу над предоставлением специальной пятилетней визы тем иностранцам, которые хотели бы проживать в стране и вести бизнес, связанный с цифровыми технологиями.

В апреле количество туристов, прибывших в Индонезию, выросло на 500 % до 111 тысяч человек, что стало месячным рекордом с момента начала пандемии. Всего по итогам текущего года Индонезия рассчитывает принять 3,6 млн туристов, важным катализатором станет проведение Саммита «большой двадцатки» в ноябре этого года. Увеличение потока туристов должно создать более миллиона новых рабочих мест для жителей Индонезии и способствовать росту экономики после проблемного периода пандемии, который вполне ожидаемо ударил по туристическому бизнесу. Согласно результатам опроса, проведённого местными властями, около 95 % «цифровых кочевников» рассматривают Индонезию в качестве лучшего выбора для проживания с условием осуществления удалённой работы.