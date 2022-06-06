Toshiba представила жёсткий диск DT02 на 2 Тбайт для настольных ПК

Корпорация Toshiba Electronic Devices & Storage анонсировала новый жёсткий диск DT02, выполненный в форм-факторе 3,5 дюйма. Задействована технология магнитной записи Drive-Managed SMR (Shingled Magnetic Recording).

Новинка имеет вместимость 2 Тбайт, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту. Для подключения служит стандартный интерфейс SATA 3.0. Размер буфера равен 256 Мбайт.

Технология Drive-Managed SMR совмещает метод черепичной магнитной записи (Shingled Magnetic Recording, SMR) и ряд средств для оптимизации производительности, таких как аппаратное управление операциями записи, кешем и пр. Утверждается, что благодаря этому новинка обеспечивает на 19 % более высокую производительность по сравнению с предшественником — до 210 Мбайт/с.

Показатель MTBF (среднее время безотказной работы) достигает 600 тыс. часов. Диск рассчитан на применение в настольных компьютерах, моноблоках, а также внешних накопителях. Информации об ориентировочной цене пока нет.