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Toshiba представила жёсткий диск DT02 на 2 Тбайт для настольных ПК

Корпорация Toshiba Electronic Devices & Storage анонсировала новый жёсткий диск DT02, выполненный в форм-факторе 3,5 дюйма. Задействована технология магнитной записи Drive-Managed SMR (Shingled Magnetic Recording).

Источник изображений: Toshiba

Источник изображений: Toshiba

Новинка имеет вместимость 2 Тбайт, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 оборотов в минуту. Для подключения служит стандартный интерфейс SATA 3.0. Размер буфера равен 256 Мбайт.

Технология Drive-Managed SMR совмещает метод черепичной магнитной записи (Shingled Magnetic Recording, SMR) и ряд средств для оптимизации производительности, таких как аппаратное управление операциями записи, кешем и пр. Утверждается, что благодаря этому новинка обеспечивает на 19 % более высокую производительность по сравнению с предшественником — до 210 Мбайт/с.

Показатель MTBF (среднее время безотказной работы) достигает 600 тыс. часов. Диск рассчитан на применение в настольных компьютерах, моноблоках, а также внешних накопителях. Информации об ориентировочной цене пока нет.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS,
Теги: toshiba, жёсткий диск, диск, накопитель
toshiba, жёсткий диск, диск, накопитель
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