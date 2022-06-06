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ФСБ предложила Минцифры создать единую базу IMEI смартфонов и телефонов

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) порекомендовала Минцифры подготовить прототип единой базы IMEI — уникальных кодов, присваиваемых каждому мобильному устройству. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Кроме того, предлагается подготовить нормативно-правовую основу для использования базы спецслужбами с целью связать каждое устройство с конкретным владельцем.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

По данным «Коммерсанта», спецслужбы считают необходимым создание такой базы для того, чтобы «повысить эффективность проведения оперативно-розыскных мероприятий» и «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов». В Минцифры уже сообщили, что поддерживают предложение и уже предпринимаются конкретные шаги на пути его реализации, включая ведение научно-исследовательских работ.

Идея создания базы IMEI обсуждается в России не первое десятилетие — её высказывали и/или поддерживали МВД, Минкомсвязь (предшественник Минцифры), а также депутаты. Например, в 2019–2020 годах обсуждался законопроект, обязывавший импортёров и граждан платно регистрировать гаджеты, ввозимые из-за рубежа. Оператором базы должен был выступать Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС). В данное время институт присоединён к НИИ радио и продолжает соответствующие исследования «в инициативном порядке». Известно, что проведённые в своё время пилотные испытания показали возможность ограничения доступа к сетям связи мобильных устройств, отсутствующих в базе.

Если раньше регистрация телефонов и смартфонов по IMEI в первую очередь рассматривалась как одно из средств борьбы с нелегальным импортом, то с недавних пор параллельный импорт в РФ легализован. При этом представители отрасли считают, что «серые» экземпляры теперь можно будет тоже официально вносить в базу.

По мнению экспертов отрасли, основной интерес силовых структур заключается не только и не столько в дистанционном отключении устройств, сколько в возможности «чётко ассоциировать телефон и SIM-карту с его владельцем» — соответствующие карты до сих пор можно нелегально приобрести с рук.

Известно, что инициативу по созданию базы поддерживают производители и продавцы устройств — например, в интересах пользователей, пострадавших от кражи. По словам представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), по IMEI можно блокировать даже телефоны, в которых не активирована возможность удалённого управления.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: фсб, минцифры россии, россия, imei, смартфон
фсб, минцифры россии, россия, imei, смартфон
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