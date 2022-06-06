Слухи: первый сезон Battlefield 2042 начнётся на этой неделе

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) совместно с ведущим подкаста XboxEra Ником Бейкером (Nick Baker) раскрыл точную дату запуска первого сезона военного шутера Battlefield 2042.

Напомним, в феврале разработчики сообщили о переносе первого из четырёх контентных обновлений для Battlefield 2042 на ближайшее лето, а в мае уточнили, что речь идёт о начале июня.

По данным Хендерсона и Бейкера, первый сезон Battlefield 2042 начнётся 9 июня, а 7-го числа в 18:00 МСК будут обнародованы три трейлера: с анонсом, презентацией нового специалиста и подробностями боевого пропуска.

В конце мая датамайнер temporyal раскрыл, что первый сезон Battlefield 2042 называется Zero Hour, содержит польского оперативника Эвелину Лис, два стелс-вертолёта, карту Exposure и платный сезонный абонемент.

Battlefield 2042 вышла в ноябре 2021-го на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. К старту первого сезона разработчики планируют обновить карту «Калейдоскоп» и внедрить другие улучшения.