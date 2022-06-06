Transcend представила модули DDR5 для ноутбуков, настольных ПК и серверов

Компания Transcend анонсировала новые модули оперативной памяти стандарта DDR5 для широкого спектра оборудования. Это могут быть настольные ПК, ноутбуки, медиацентры, а также устройства бизнес-класса.

Будут доступны настольные DIMM и ECC DIMM, мобильные SO-DIMM и ECC SO-DIMM, а также решения Registered DIMM для серверов и настольных рабочих станций. В зависимости от модификации ёмкость модулей составляет 8, 16 и 32 Гбайт.

Рабочая частота начинается с 4800 МГц при напряжении питания 1,1 В. В настоящее время организовано массовое производство изделий, кроме того, выполняются всесторонние тесты на совместимость.

Нужно отметить, что модули DDR5 содержат встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) для точной передачи данных и повышения энергоэффективности. Предусмотрены средства автоматического устранения ошибок On-die ECC.

На память Transcend DDR5-4800 DRAM предоставляется пожизненная гарантия. Цена не раскрывается.