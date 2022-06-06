Рынок полупроводников в 2022 году вырастет на 11 % в деньгах даже в сложившихся непростых условиях

Первоначально эксперты IC Insights в своём январском прогнозе заложили рост выручки от реализации полупроводниковых компонентов на 11 % по итогам текущего года, но к середине года возникла необходимость учесть новые факторы, негативно влияющие на спрос. Хотя структура поставок в итоге изменится, общий прирост выручки всё равно достигнет 11 %, как считают аналитики.

Оборот рынка полупроводниковой продукции, по прогнозам IC Insights, всё равно достигнет $680,7 млрд по итогам 2022 года, просто просадка на некоторых направлениях будет компенсирована более заметным ростом на других. Если сравнивать с январским прогнозом этого источника, то выручка от реализации микропроцессорных компонентов вырастет не на 7, а на все 11 процентов, в сегменте встраиваемых процессоров рост достигнет 12 % вместо изначально заложенных в прогноз 9 %. Процессоры для использования в сотовых сетях увеличат профильную выручку на все 22 % вместо 10 %.

Совокупный объём выручки от реализации интегральных микросхем по итогам года достигнет $567,1 млрд. Аналоговые решения увеличат выручку на 12 %, а логические интегральные микросхемы — на 11 %. В новой версии прогноза ожидается увеличение выручки от реализации оптоэлектронных компонентов на 6 % вместо 13 %, поскольку снизился спрос на датчики изображений и светодиоды. Дискретные полупроводниковые компоненты увеличат выручку на 9 % вместо 11 %, до $113,6 млрд. Если учесть, что именно на эти две категории компонентов в сочетании с сенсорами и актуаторами приходится 17 % всей отраслевой выручки, то их негативное влияние на совокупную выручку следует признать довольно серьёзным.

Силовые транзисторы увеличат профильную выручку на 11 %, силовые диоды — на 10 %, причём отчасти это будет достигнуто за счёт роста средних цен реализации, поскольку дефицит сохраняется. На направлении актуаторов и сенсоров рост выручки должен остаться на уровне прошлой версии прогноза — 15 %.