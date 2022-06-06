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Forza Horizon 5 привлекла уже более 20 млн игроков

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом arsene_P5 обратил внимание на достижение гоночной аркадой с открытым миром Forza Horizon 5 новой вершины охвата аудитории.

Источник изображения: Steam (Mzuz)

Источник изображения: Steam (Mzuz)

Напомним, спустя неделю после запуска 9 ноября 2021 года количество игроков Forza Horizon 5 превысило 10 млн, спустя два месяца — 15 млн, а спустя два с половиной — 18 млн.

Как стало известно благодаря статистике внутриигрового «Зала славы», за семь месяцев (без пары дней) с момента официального релиза аудитория Forza Horizon 5 превысила 20 млн пользователей.

Источник изображения: ResetEra

Источник изображения: ResetEra

Срока достижения данного показателя предыдущей частью серии Microsoft не предоставляла, однако 10 млн покорились Forza Horizon 4 за восемь месяцев с релиза, а на преодоление 24 млн проекту потребовалось больше двух лет.

Forza Horizon 5 доступна на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Игра показала лучший старт в истории Xbox Game Studios и сервиса Game Pass: пиковый онлайн на запуске превысил 1 млн человек.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Гонки, Xbox,
Теги: forza horizon 5, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
forza horizon 5, playground games, xbox game studios, гоночная игра, аркада
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