Forza Horizon 5 привлекла уже более 20 млн игроков

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом arsene_P5 обратил внимание на достижение гоночной аркадой с открытым миром Forza Horizon 5 новой вершины охвата аудитории.

Напомним, спустя неделю после запуска 9 ноября 2021 года количество игроков Forza Horizon 5 превысило 10 млн, спустя два месяца — 15 млн, а спустя два с половиной — 18 млн.

Как стало известно благодаря статистике внутриигрового «Зала славы», за семь месяцев (без пары дней) с момента официального релиза аудитория Forza Horizon 5 превысила 20 млн пользователей.

Срока достижения данного показателя предыдущей частью серии Microsoft не предоставляла, однако 10 млн покорились Forza Horizon 4 за восемь месяцев с релиза, а на преодоление 24 млн проекту потребовалось больше двух лет.

Forza Horizon 5 доступна на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Игра показала лучший старт в истории Xbox Game Studios и сервиса Game Pass: пиковый онлайн на запуске превысил 1 млн человек.