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Смартфон Poco C40 с батареей на 6000 мА·ч и большим экраном будет представлен 16 июня

Бренд Poco, созданный китайской компанией Xiaomi, представил ряд тизеров, сообщающих о скором анонсе смартфона среднего уровня C40: сообщается, что этот аппарат дебютирует 16 июня.

Источник изображений: Poco

Источник изображений: Poco

Известно, что новинка получит большой 6,71-дюймовый дисплей HD+ с разрешением 1650 × 720 точек. В верхней части экрана имеется вырез под селфи-камеру на основе 5-мегапиксельного сенсора.

Тыльная камера будет иметь двухкомпонентное исполнение. Это 50-мегапиксельный основной блок с максимальной диафрагмой f/1,8 и 2-мегапиксельный датчик для сбора информации о глубине сцены.

Говорится об использовании восьмиядерного процессора JR510 с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Объём оперативной памяти составит 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт (плюс карта microSD).

В оснащение войдут адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев, FM-тюнер, порт USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч. Цена ожидается на уровне 180 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: poco, xiaomi, смартфон
poco, xiaomi, смартфон
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