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Разработчики ARK II проговорились об участии в совместном шоу Xbox и Bethesda

Официальный французский микроблог серии многопользовательских симуляторов выживания с динозаврами ARK подтвердил появление ARK II в предстоящей трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase 2022.

Источник изображения: Twitter (ARK France)

Источник изображений: Twitter (ARK France)

Напомним, ARK II была представлена на церемонии награждения The Game Awards в декабре 2020-го, однако за прошедшие с тех пор уже почти полтора года ни в одной демонстрации не засветилась.

Как стало известно из публикации ARK France, для Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 разработчики из студии Wildcard подготовили некий эксклюзивный контент по ARK II.

На прикреплённой к объявлению ARK France иллюстрации, помимо ARK II и логотипа Xbox, изображён концепт-арт бесплатной карты Fjordur, которая 12 июня появится в оригинальной ARK: Survival Evolved.

Релиз ARK II ожидается в текущем году на PC, Xbox Series X и S — игра будет временным консольным эксклюзивом Microsoft. Трансляция Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 начнётся 12 июня в 20:00 по Москве.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Xbox,
Теги: ark ii, studio wildcard, симулятор выживания
ark ii, studio wildcard, симулятор выживания
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