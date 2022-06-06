3DNews Новости Software Учет финансов Популярная NFT-платформа OpenSea стала а...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Популярная NFT-платформа OpenSea стала активнее блокировать российских пользователей

Платформа OpenSea, предназначенная для торговли токенами NFT, начала блокировать и удалять учётные записи российских пользователей. Как сообщает портал Bits.media, первые блокировки российских пользователей начались ещё около двух месяцев назад.

Источник изображения: OpenSea

Источник изображения: OpenSea

По данным Bits.media, ранее пользователи уже жаловались на блокировки, но получали от OpenSea сообщения со ссылкой на технические причины проблем с доступом. Тем не менее уже к середине апреля началась полная блокировка учётных записей.

По имеющимся данным, подключённые по API к платформе OpenSea электронные кошельки не открываются, а заблокированные пользователи получают уведомление о том, что их учётная запись «противоречит условиям предоставления услуг», предметы из коллекций удалены из списка и другие пользователи не смогут получить к ним доступ.

Техподдержка немногословно ссылается на те же «Условия», хотя ссылки на конкретные нарушенные пункты не приводятся. Более того, новые пользователи из России не могли пройти даже процесс верификации при попытке создать новую учётную запись. Сообщается, что аналогичные меры предприняты в марте против граждан Ирана, причём администрация маркетплейса подтвердила, что блокирует пользователей с территорий из санкционного списка США.

Пока сообщается об отдельных случаях, действительные масштабы проблемы ещё неизвестны. Не исключено, что санкции платформы будут носить тотальный характер.

Саму платформу OpenSea в последнее время преследует ряд неудач. Так, совсем недавно предъявлено обвинение её бывшему сотруднику, наживавшемуся на манипуляциях с токенами. Ему грозят десятки лет лишения свободы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бывшего сотрудника платформы OpenSea уличили в инсайдерской торговле NFT-токенами
Сегодня биткоин рухнул до $38 тысяч — всё из-за крупной атаки на пользователей NFT-биржи OpenSea
Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
Стоимость отечественных решений для обеспечения кибербезопасности выросла более чем на 20 %
Предприниматели предлагают смягчить требования законопроекта «О персональных данных», чтобы не навредить бизнесу
Персональные данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club утекли в Сеть
Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, программное обеспечение, Учет финансов,
Теги: opensea, nft, nft-токены, россия, санкции
opensea, nft, nft-токены, россия, санкции
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 41
У вас же есть VPN: как установить и запустить Diablo Immortal в России 32
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 24
Компьютер месяца — июнь 2022 года 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Toshiba представила жёсткий диск DT02 на 2 Тбайт для настольных ПК
Количество закладок в продуктах Open Source увеличилось в 20 раз
Для полного апгрейда персонажа в Diablo Immortal придётся выложить около $110 000
HD Hyundai первой в мире применила систему автономной навигации в ходе трансокеанского рейса огромного газового танкера
Власти Индонезии будут предлагать желающим организовать удалённую работу на Бали пятилетние визы
Второй шанс для павшего Вавилона: в провальной Babylon's Fall стартовал сезон The Light of Aaru с новым боевым пропуском 4 мин.
Психоделический шутер Post Void доберётся до консолей в следующем месяце 8 мин.
Популярная NFT-платформа OpenSea стала активнее блокировать российских пользователей 17 мин.
Coinbase остановила набор новых сотрудников и отозвала предложения уже принятых 19 мин.
Анонс всё ближе: список достижений из неанонсированного перевыпуска GoldenEye 007 засветился на сайте Xbox 57 мин.
В марте резко взлетело число атак хакеров через электронную почту — для взлома используют офисные документы 2 ч.
Разработчики ARK II проговорились об участии в совместном шоу Xbox и Bethesda 2 ч.
Forza Horizon 5 привлекла уже более 20 млн игроков 3 ч.
Слухи: первый сезон Battlefield 2042 начнётся на этой неделе 3 ч.
Следующим проектом от создателей обновлённой Quake может стать ремастер оригинальной Unreal 3 ч.
AMD и ATI обвинили Realtek и TCL в нарушении патентов на графические технологии 11 мин.
Vivo разработает зарядное устройством для смартфонов мощностью 200 Вт 25 мин.
Российские производители банковских карт пообещали полностью удовлетворить спрос — ЦБ пока не будет привлекать конкурентов из Китая 26 мин.
Jonsbo выпустила кулер CR-1000 ARGB с четырьмя тепловыми трубками 32 мин.
Не все члены совета директоров Toshiba довольны новыми кандидатами, выдвигаемыми инвесторами-активистами 48 мин.
MSI анонсировала вогнутый игровой монитор G321CUV формата 4К с частотой 60 Гц 2 ч.
Смартфон Nothing Phone (1) будет оснащён 6,55-дюймовым дисплеем формата Full HD+ 2 ч.
Смартфон Poco C40 с батареей на 6000 мА·ч и большим экраном будет представлен 16 июня 3 ч.
Рынок полупроводников в 2022 году вырастет на 11 % в деньгах даже в сложившихся непростых условиях 3 ч.
Transcend представила модули DDR5 для ноутбуков, настольных ПК и серверов 3 ч.