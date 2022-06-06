Популярная NFT-платформа OpenSea стала активнее блокировать российских пользователей

Платформа OpenSea, предназначенная для торговли токенами NFT, начала блокировать и удалять учётные записи российских пользователей. Как сообщает портал Bits.media, первые блокировки российских пользователей начались ещё около двух месяцев назад.

По данным Bits.media, ранее пользователи уже жаловались на блокировки, но получали от OpenSea сообщения со ссылкой на технические причины проблем с доступом. Тем не менее уже к середине апреля началась полная блокировка учётных записей.

По имеющимся данным, подключённые по API к платформе OpenSea электронные кошельки не открываются, а заблокированные пользователи получают уведомление о том, что их учётная запись «противоречит условиям предоставления услуг», предметы из коллекций удалены из списка и другие пользователи не смогут получить к ним доступ.

Техподдержка немногословно ссылается на те же «Условия», хотя ссылки на конкретные нарушенные пункты не приводятся. Более того, новые пользователи из России не могли пройти даже процесс верификации при попытке создать новую учётную запись. Сообщается, что аналогичные меры предприняты в марте против граждан Ирана, причём администрация маркетплейса подтвердила, что блокирует пользователей с территорий из санкционного списка США.

Пока сообщается об отдельных случаях, действительные масштабы проблемы ещё неизвестны. Не исключено, что санкции платформы будут носить тотальный характер.

Саму платформу OpenSea в последнее время преследует ряд неудач. Так, совсем недавно предъявлено обвинение её бывшему сотруднику, наживавшемуся на манипуляциях с токенами. Ему грозят десятки лет лишения свободы.