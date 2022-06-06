3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий AMD и ATI обвинили Realtek и TCL в наруш...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD и ATI обвинили Realtek и TCL в нарушении патентов на графические технологии

Компания AMD и принадлежащее ей канадское подразделение ATI Technologies ULC, которое она приобрела в 2006 году, подали в Комиссию США по международной торговле (USITC) жалобу на компании Realtek Semiconductor и TCL Industries Holdings. Последние подозреваются в нарушении пяти патентов AMD и ATI Technologies ULC.

Источник изображения: Pixabay / qimono

Источник изображения: Pixabay / qimono

Комиссия США по международной торговле сообщила, что проведёт расследование и изучит определённые графические системы, их компоненты, а также устройства передачи телевидения в цифровой форме и их компоненты, выпускаемые тайваньской Realtek и гонконгской TCL Industries Holdings (и её подразделениями). Указанные в документах продукты, к которым возникли вопросы по поводу нарушения патентного права, поставляются в США, поэтому дело подпадает под юрисдикцию USITC.

AMD и ATI подали жалобу 5 мая 2022 года. В нём компании требуют запретить продажу продуктов, при производстве которых могла использоваться их интеллектуальная собственность. В частности, в своей жалобе компании заявляют о нарушении ответчиками по делу пяти патентов, связанных с различными графическими технологиями.

Под вопрос попали патенты компании ATI, связанные с технологиями распаковки текстур, графических архитектур с унифицированными шейдерами, а также многопоточные графические процессорные системы. Что касается AMD, то речь идёт о патентах, связанных методами и реализацией передачи и синхронизации данных и событий, а также с процессорном блоком, который отвечает за асинхронную диспетчеризацию задач.

Комиссия USITC начнёт расследование 1 июля. Оно может занять до 45 дней, после чего ведомство огласит своё решение.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Патентный тролль подал на M**a в суд из-за VR-гарнитуры M**a Quest 2
TCL спрогнозировала выход улучшенных PS5 Pro и Xbox Series в ближайшие два года
В Германии запретили продавать машины Ford с подключением к интернету — всё из-за патентного спора
Илон Маск признался, что снижение цены покупки Twitter не исключается, и поставил руководству компании новое условие
Акционеры Intel не одобрили вознаграждение главе компании в более чем $178 млн за первый год работы
Илон Маск готов продать часть акций SpaceX для финансирования сделки с Twitter
Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: amd, tcl, realtek, ati, патенты, патентный спор
amd, tcl, realtek, ati, патенты, патентный спор
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 41
У вас же есть VPN: как установить и запустить Diablo Immortal в России 32
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 24
Компьютер месяца — июнь 2022 года 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Toshiba представила жёсткий диск DT02 на 2 Тбайт для настольных ПК
Количество закладок в продуктах Open Source увеличилось в 20 раз
Для полного апгрейда персонажа в Diablo Immortal придётся выложить около $110 000
Чего ждать от WWDC 2022: iOS 16, MacBook Air на базе процессора Apple M2 и многое другое
HD Hyundai первой в мире применила систему автономной навигации в ходе трансокеанского рейса огромного газового танкера
Популярная NFT-платформа OpenSea стала активнее блокировать российских пользователей 5 мин.
Coinbase остановила набор новых сотрудников и отозвала предложения уже принятых 7 мин.
Анонс всё ближе: список достижений из неанонсированного перевыпуска GoldenEye 007 засветился на сайте Xbox 45 мин.
В марте резко взлетело число атак хакеров через электронную почту — для взлома используют офисные документы 2 ч.
Разработчики ARK II проговорились об участии в совместном шоу Xbox и Bethesda 2 ч.
Forza Horizon 5 привлекла уже более 20 млн игроков 3 ч.
Слухи: первый сезон Battlefield 2042 начнётся на этой неделе 3 ч.
Следующим проектом от создателей обновлённой Quake может стать ремастер оригинальной Unreal 3 ч.
Слухи: своего персонажа для перезапуска Saints Row можно будет создать до релиза игры 3 ч.
Приключение Endling: Extinction is Forever про последнюю мать-лису на Земле выйдет в июле 3 ч.
Vivo разработает зарядное устройством для смартфонов мощностью 200 Вт 13 мин.
Российские производители банковских карт пообещали полностью удовлетворить спрос — ЦБ пока не будет привлекать конкурентов из Китая 14 мин.
Jonsbo выпустила кулер CR-1000 ARGB с четырьмя тепловыми трубками 20 мин.
Не все члены совета директоров Toshiba довольны новыми кандидатами, выдвигаемыми инвесторами-активистами 36 мин.
MSI анонсировала вогнутый игровой монитор G321CUV формата 4К с частотой 60 Гц 51 мин.
Смартфон Nothing Phone (1) будет оснащён 6,55-дюймовым дисплеем формата Full HD+ 2 ч.
Смартфон Poco C40 с батареей на 6000 мА·ч и большим экраном будет представлен 16 июня 3 ч.
Рынок полупроводников в 2022 году вырастет на 11 % в деньгах даже в сложившихся непростых условиях 3 ч.
Transcend представила модули DDR5 для ноутбуков, настольных ПК и серверов 3 ч.
EIZO выпустила 27-дюймовый монитор FlexScan EV2781 с портом USB Type-C 3 ч.