AMD и ATI обвинили Realtek и TCL в нарушении патентов на графические технологии

Компания AMD и принадлежащее ей канадское подразделение ATI Technologies ULC, которое она приобрела в 2006 году, подали в Комиссию США по международной торговле (USITC) жалобу на компании Realtek Semiconductor и TCL Industries Holdings. Последние подозреваются в нарушении пяти патентов AMD и ATI Technologies ULC.

Комиссия США по международной торговле сообщила, что проведёт расследование и изучит определённые графические системы, их компоненты, а также устройства передачи телевидения в цифровой форме и их компоненты, выпускаемые тайваньской Realtek и гонконгской TCL Industries Holdings (и её подразделениями). Указанные в документах продукты, к которым возникли вопросы по поводу нарушения патентного права, поставляются в США, поэтому дело подпадает под юрисдикцию USITC.

AMD и ATI подали жалобу 5 мая 2022 года. В нём компании требуют запретить продажу продуктов, при производстве которых могла использоваться их интеллектуальная собственность. В частности, в своей жалобе компании заявляют о нарушении ответчиками по делу пяти патентов, связанных с различными графическими технологиями.

Под вопрос попали патенты компании ATI, связанные с технологиями распаковки текстур, графических архитектур с унифицированными шейдерами, а также многопоточные графические процессорные системы. Что касается AMD, то речь идёт о патентах, связанных методами и реализацией передачи и синхронизации данных и событий, а также с процессорном блоком, который отвечает за асинхронную диспетчеризацию задач.

Комиссия USITC начнёт расследование 1 июля. Оно может занять до 45 дней, после чего ведомство огласит своё решение.